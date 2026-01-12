快訊

太冷誘發心血管疾病 單日40人心肺驟停送醫

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
天寒凍人，不少民眾外出時戴帽、繫上圍巾，醫師建議，高齡者、三高及心血管疾病患者務必做好禦寒措施，以降低腦中風、心肌梗塞等風險。記者林伯東／攝影
天寒凍人，不少民眾外出時戴帽、繫上圍巾，醫師建議，高齡者、三高及心血管疾病患者務必做好禦寒措施，以降低腦中風、心肌梗塞等風險。記者林伯東／攝影

近日嚴寒，消防署統計一月一日至十日因非創傷性因素導致到院前心肺功能停止（OHCA）人數三一四人，八日受強烈冷氣團與輻射冷卻等雙重影響，單日非創傷性OHCA人數達四十人。醫師提醒，氣溫每降一度，心血管疾病發生率增百分之一點二，死亡率上升百分之一點六。

消防署強調，非創傷性死亡人數並不完全等同於天冷猝死，不過，三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能表示，冬天是心血管疾病的高發期，低溫導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加腦中風、心肌梗塞等急重症心血管疾病發生風險，患者多為中高年齡者，且不少悲劇就發生於溫暖的家中。

蔡宗能提醒，天冷期間民眾務必做好禦寒，氣溫愈低，發病風險隨之增高，研究證實，氣溫每下降一度，心血管疾病發生率增加百分之一點二，死亡率上升百分之一點六，這正是這幾天全國到院前心肺功能停止個案數變多的原因。

蔡宗能表示，年長者、三高族群、心血管疾病患者為高風險族群須，更需小心防範，如出現胸悶、胸痛、冒冷汗，務必立即就醫，如為心因性休克，死亡率達百分之三十，組織缺氧時間愈長，器官損傷愈嚴重，需要跨科別整合照護（Shock Team），才能降低死亡率、後遺症。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，Shock Team係由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，為急重症患者爭取關鍵治療時間。

「心臟救回來，若其他器官已衰竭，仍無法真正康復。」柯宏彥說，幾年前曾收治一名大學生，在學校突然昏倒，送醫急救發現心臟功能只剩百分之十，透過Shock Team搶救，施以藥物治療及臨時機械循環系統，病情穩定。觀察發現，他心臟功能未恢復，進而裝置長效型左心室輔助器，恢復良好，生活與一般人無異。

冬天是心血管的高風險時期，柯宏彥強調，心因性休克的治療關鍵在「及早辨識、及早介入」，民眾切勿忽視胸悶、冒冷汗、呼吸困難、下肢水腫、全身無力等警訊，如有疑似心衰竭症狀，應盡速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

