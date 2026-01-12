快訊

醫界：肝腎活體移植 應擴及姻親

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
國內器官捐贈幾乎降至冰點，專家建議，除了從生命教育扎根，並逐步修法，肝腎活體移植對象應放寬至姻親。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內器官捐贈幾乎降至冰點，專家建議，除了從生命教育扎根，並逐步修法，肝腎活體移植對象應放寬至姻親。此外，台灣小家庭愈來愈多，傳統「死留全屍」觀念已在改變中，可善用媒體力量，在各平台分享溫馨個案，讓民眾感受生命傳遞的力量。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心最新統計，截至昨天（一月十一日）全國累積等待器官捐贈者達一萬一六三六人，以等待腎臟移植者最多，共八八三一人，其次為眼角膜一三七四人、肝臟九三六人、心臟三六八人、肺臟一二七人。

北醫附醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁表示，台灣器官捐贈以肝、心、腎為主，但等到腎臟的難度最高，需求量遠大於大體捐贈數量，且親屬間活體腎臟移植的個案數難以突破，這也導致洗腎患者人數高居不下。

江仰仁表示，受到少子化影響，家庭成員變少，真需肝腎活體移植時，在五等親內也很難找到適合捐贈者，建議衛福部比照日本作法，適度放寬捐贈條件，讓姻親之間也能活體肝腎捐贈。

國內等待腎臟器捐的人數最多，台北榮總外科部主治醫師鍾孟軒表示，臨床觀察，洗腎患者接受腎臟移植共有兩個重要時間點，一為開始洗腎之際，因不想忍受洗腎的痛苦而由家屬進行捐贈，二為洗腎三至五年後，身體血管出現變化，可能影響心臟功能等，而選擇腎臟移植。提醒醫師把握這兩時間點，多與患者及家屬溝通，提高家屬間活體腎臟移植的機率。

台灣高齡化、少子女化，器官捐贈來源似乎更加有限，江仰仁表示，人口老化，器官嚴選程度也跟著降低，捐贈者、受贈者年齡都增長，臨床顯示，不少捐贈者年逾六十五歲，甚至出現七十歲捐肝個案，如果六十歲患者移植同樣六十歲受贈者器官，則能有十五年餘命，這也算善終。

鍾孟軒表示，年輕人想法不同於中老年人，傳統「死留全屍」觀念正在淡薄中，或許可委請年輕網紅、YouTuber在影片中宣導器官捐贈意識，讓器捐概念向下扎根、潛移默化，改變更多人對於生死的想法，進而發揮大愛精神，讓愛傳遞下去。

