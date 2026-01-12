廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

2026-01-11 17:07