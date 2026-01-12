聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤
金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推測可能沿洋流漂入金門海域。
金門潮間帶專家洪清漳說，武士僧帽水母具極強毒性，觸手上密布刺絲胞，一旦接觸人體皮膚會注入毒液，嚴重時會引發惡心、暈眩或呼吸不適等症狀，具高度危險性。
