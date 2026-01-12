快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

聯合報／ 記者蔡家蓁
圖／金門潮間帶團隊提供
圖／金門潮間帶團隊提供

金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推測可能沿洋流漂入金門海域。

金門潮間帶專家洪清漳說，武士僧帽水母具極強毒性，觸手上密布刺絲胞，一旦接觸人體皮膚會注入毒液，嚴重時會引發惡心、暈眩或呼吸不適等症狀，具高度危險性。

水母 金門

延伸閱讀

獨／新物種僧帽水母現蹤金門！「武士僧帽水母」具極強毒性

金門家扶扶幼主委交接 許燕輝正式接棒將深化兒少照顧

金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

超前部署！早中央6年布局 金門行動旅服成全國PWA整合亮點

相關新聞

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能...

含單寧酸食物 吃的安全有撇步

家中農民曆常附有食物相剋圖，其中柿子不宜搭配蟹類共食，的確有人共食兩者後出現腸胃不適問題，除了食物不新鮮外，有可能是「糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。