快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

器捐驟減 全台1.1萬人苦等移植

聯合報／ 記者李樹人沈能元廖靜清／台北報導
據統計，2025年共4萬2750人簽署器官捐贈意願書，較前一年減少近4000人，且實際器捐個案不及300人。圖／聯合報系資料照片
據統計，2025年共4萬2750人簽署器官捐贈意願書，較前一年減少近4000人，且實際器捐個案不及300人。圖／聯合報系資料照片

去年器捐簽署人數明顯下滑，且器捐個案下降幅度更大，創下近九年新低，二○二四年器捐案例三六六人，去年不及三百人，少了近三成，專家分析，關鍵在於網路瘋傳對岸「活摘器官」魔手伸至台灣等不實議題，加上去年暖冬（猝死腦死個案變少）所致。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年六月宜蘭某醫院在一名病患在接上葉克膜、心跳尚未停止時，通知檢警法醫相驗，準備器官捐贈，但一名司法人士在不了解相關規定情況下，撰文批評，而某媒體以獨家新聞處理，引發「活摘器官」爭議，這讓器捐勸募遭受極大阻礙。

除了此案，台北榮總外科部主治醫師鍾孟軒表示，歌手TANK（呂建忠）去年公布自己於二○二四年在大陸完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，加上中共昔日高層薄熙來之子薄瓜瓜來台迎親娶妻，以致羅東某醫院遭人惡意連結，遭指為中共「器官移植平台」一員。

原本再單純不過的器官勸募、捐贈等醫療行為，卻因染上政治色彩，國人對器官捐贈意願原本就不高，為此，更是雪上加霜。李明哲指出，去年四萬二七五○人簽署器捐，比前一年少近一成，顯示確有民眾受到「心跳停止後器捐」爭議事件影響，比前一年少了四千多人。

「器捐個案減少，也與暖冬有關。」國內腎臟肝臟移植權威鍾孟軒表示，捐贈器官來源主要為腦死患者大愛、家屬的捨得，而腦死原因可能是車禍受傷、腦中風、心肌梗塞等，但去年暖冬，天冷猝死的潛在捐贈者明顯變少，這也反映在器捐案例數量。

對於網路不實訊息，李明哲感到相當無奈，他說，衛福部於二○一七年開放「心跳停止後器捐」（Donation after Cardiac Death），符合條件的末期病人在撤除維生醫療、心跳停止觀察五分鐘後，由醫師宣告死亡，並執行器官捐贈。去年宜蘭某醫院之所爆出爭議，原因在於醫療、法律單位在「心臟停止死亡後器捐指引」的認知落差。

「台灣的法定程序要求嚴謹，絕不可能活摘器官。」李明哲強調，在意願確認、腦死判定（或心跳停止後觀察）、配對移植等階段，台灣均有嚴謹、透明的制度和行政流程，希望網友不要以訛傳訛，讓器捐更難推動。另建議，有器捐意願的民眾透過預立醫療決定，守護自己善終、善行，當病程不可逆時，由醫護團隊幫助家屬完成最後的遺願。

器官 器官捐贈 TANK

延伸閱讀

防5億治水經費被收回 雲林二崙新庄子大排趕年末動工…私地徵收成考驗

垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

李明哲丹麥分享自身經驗 籲勿成為中國跨境鎮壓幫兇

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

相關新聞

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能...

含單寧酸食物 吃的安全有撇步

家中農民曆常附有食物相剋圖，其中柿子不宜搭配蟹類共食，的確有人共食兩者後出現腸胃不適問題，除了食物不新鮮外，有可能是「糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。