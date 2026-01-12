聽新聞
0:00 / 0:00
日本追櫻 訪山谷中的美術館
春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏更橫跨東西方藝術瑰寶。旅程還將造訪京都春櫻綠意：原谷苑、松山庭園、瑠璃光院、貴船神社與西方寺（苔寺）。旅宿精挑米其林一星鑰飯店，「麓京都」與「MUNI KYOTO」，享受專屬庭園溫泉；並品嘗米其林一至三星料理。
有行旅「新綠京都櫻花舞MIHO」旅程，四月十七日至四月二十一日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3959、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言