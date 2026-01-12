聽新聞
連日低溫蛋雞減產 蛋價12日起漲3元
強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，天氣冷颼颼，連蛋雞也受不了。台北市蛋商公會昨表示，連日低溫造成部分蛋雞產蛋量減少，加上農曆春節前需求增加，今起蛋價調漲三元，批發價與產地價將分別來到四十二元與卅二點五元。
台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，最近強烈大陸冷氣團與寒流的影響下，蛋雞產地溫差相當大，蛋雞因溫差緊迫而導致產量略減少，因此與產業界開會後決議，今起批發價由卅九元調漲至四十二元，產地價周三起由廿九點五元調漲至卅二點五元，均調漲三元。
劉威志說，歷年過年前的雞蛋買氣都會增加，但這次主要受天氣因素影響，因此才透過漲價來調節市場，後續價格變化仍待各方因素綜合考量。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約三七九○萬隻，雞蛋每日產量約十二點六萬箱，已能滿足國人每日所需。
