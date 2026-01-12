快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

「色彩魔術師」廖繼春藝術展 2月國美館登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供

廖繼春是台灣美術界公認的色彩魔術師，也是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。今年是廖繼春辭世五十周年，台灣兩大美術館國美館、北美館攜手合作，二月將在國美館展出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。北美館特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包含其於一九二八年創作、曾入選日本第九回帝國美術展覽會的重要代表作「有香蕉樹的院子」。

廖繼春一九○二年生於豐原農家，就讀國語學校時開始自學油畫。一九二四年與陳澄波同船赴日考取東京美術學校圖書師範科。返台後，首屆台展廖繼春即以「靜物」獲得特選，隔年再以「有香蕉樹的院子」入選帝展，備受矚目。

一九九六年，廖繼春之子廖述文捐贈一批廖繼春畫作予北美館。北美館今年協辦國美館展覽「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包括標誌廖繼春色彩魔力的起點「有香蕉樹的院子」。

北美館館長駱麗貞指出，本次展覽合作，除了讓觀眾完整認識廖繼春創作的發展軌跡，也彰顯兩館在推動台灣美術史研究與公眾推廣上的努力。

廖繼春留日期間，曾三度與日本野獸主義大師梅原龍三郎相偕寫生，作品傾向野獸主義的表現風格。一九六○年代他赴歐美考察，發現繪畫最關鍵的核心在於內容而非形體，其畫筆從此突破了造型與色彩限制，自由自在表達內心世界，形成了明朗和諧的廖繼春風格。

廖繼春是台灣美術界公認的色彩魔術師。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供
廖繼春是台灣美術界公認的色彩魔術師。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供

畫家 美術館 藝術 繪畫

延伸閱讀

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

退休後她們投入繪畫創作 「累積」聯展 看見藝術與生命交織的軌跡

喜見郭雪湖之女郭香美結合膠彩與AI 國美館前館長嘆「對不起前輩藝術家」

知南會所藝術展 展現精障者創作韌性

相關新聞

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能...

含單寧酸食物 吃的安全有撇步

家中農民曆常附有食物相剋圖，其中柿子不宜搭配蟹類共食，的確有人共食兩者後出現腸胃不適問題，除了食物不新鮮外，有可能是「糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。