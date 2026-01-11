晚間22時57分高雄桃源區發生規模3.5淺層有感地震
高雄桃源區發生規模3.5淺層有感地震
2026年1月11日晚間22時57分16秒，高雄市桃源區發生芮氏規模3.5地震，震源深度約5公里，屬於淺層地震。震央位於高雄市政府東北方約82.6公里，震感明顯，最大震度為桃源區3級。此次地震屬於淺層地震，搖晃幅度雖不大，但因震度達3級，使得當地民眾能普遍感受到震動。
最大震度3級地區: 高雄市桃源區
桃源區作為此次地震最大震度3級的地區，居民可感受到明顯搖晃，房屋內器皿及門窗可能發出聲響。建議民眾地震時，依照防震守則採取趴下、掩護及穩住的動作，以降低受傷風險。事後需檢查家中水、電、瓦斯管線是否損壞，注意可能的餘震並保持警覺。
最大震度1級地區: 臺東縣、南投縣
臺東縣及南投縣因距離震央較遠僅感受到微弱搖晃。民眾多數可能於靜止狀態下察覺輕微震動，無明顯損害與安全疑慮。
防震安全宣導
地震發生時，請保持冷靜，室內應避開窗戶及吊掛物，迅速躲入堅固家具下保護頭部，勿急忙外出。室外則請站在空曠地區，遠離建築物及懸掛物。開車時應緩慢靠邊停車並持續注意通訊訊息。地震後，檢查家中設備及周遭環境安全，儘量避免使用電梯，聽從政府及救援人員指示。
