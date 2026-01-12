非法旅宿去年開罰1.2億元 北市挨罰最多

交通部觀光署公布去年各縣市非（違）法旅宿裁罰結果，非法列管旅館有一○五八家，較前年同期增加卅一家，各縣市總計開罰一二六一次，共裁罰一億二○二一點九萬元，其中以台北市日租套房開罰二五六次、二○三五萬元最多；而非法列管民宿有五六六家，較前年同期減少廿一家，其中屏東縣減少十六家最多。

觀光署表示，民眾利用電話或ＯＴＡ旅遊平台等訂房，常見誤訂非法旅宿產生糾紛情事，呼籲可善用台灣旅宿網查驗入住旅宿的合法性，並選擇「好客民宿」及「星級旅館」的旅宿，以保障權益。

根據觀光署統計，去年非法列管旅館以台北市二六八家最多，且全為日租套房，台中市有二○一家、宜蘭縣一五八家、高雄市一二四家、台南市一一七家。

各縣市共稽查五四五六次，總計開罰八八九次、九六六二點九萬元，其中以台北市開罰二五六次、二○三五萬元最多，台中市開罰一六三次、一九七八萬元次之，台南市則開罰一三九次、一八九八點四萬元。

民宿部份，去年未合法列管有五六六家，屏東縣一三三家最多，南投縣一一九家次之，宜蘭縣也有七十一家、台東縣七十八家。

各縣市共稽查一萬七九八次，總計開罰三七二次、二三五○萬元，以宜蘭縣開罰七十七次、六五一萬元最多，新北市開罰卅八次、二六八點八萬元，台東縣開罰五十八次、二百萬元，花蓮縣開罰四十三次、一六六萬元。

觀光署分析，未合法列管家數較前年同期增加卅一家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中台北市減少七家最多；而未合法民宿較前年同期減少廿一家，主因為地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少十六家最多。

觀光署強調，為打擊非法旅宿，避免遊客入住不合法旅宿，造成旅遊體驗不佳的情形，發展觀光條例去年四月已修法上路，針對非法旅宿全面加重罰則，最高罰鍰二百萬元；另非法經營刊登營業訊息者，也提高罰則至一五○萬元。