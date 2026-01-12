TPASS不斷炊 基北北桃今商對策

快訊

聯合報／ 記者葉德正邱書昱游明煌朱冠諭胡瑞玲／連線報導
今年度中央總預算仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS，民眾憂恐斷炊。 記者邱德祥／攝影
中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，強調不會讓TPASS斷炊。新北副市長劉和然說，TPASS去年使用統籌預算處理，中央若真心照顧民眾，應當作延續性預算，在不超過去年額度下照常執行，而非當成政治議題。

「希望行政院在預算審查過程中『行家說行話』，不要用一些政治語言欺騙市民。」劉和然說，預算雖還沒審查通過，但若是延續性預算，可把TPASS預算直接送立法院，先審查通過，就可開始執行。

劉和然批行政院「想把TPASS當作『非延續性預算』、政治議題處理」，但劉也表示，北北基桃不論中央預算如何處理，已編列足夠比率的補助款，約占補助總額五成，到今年6月都是夠的。

新北交通局長鍾鳴時也說，TPASS是中央推行的政策，且今年經費已通過中央審定與合格程序，終止可能性不高，希望中央盡速明確決定挹注地方，避免民眾因不確定性陷恐慌。

鍾說，新北市已在年度預算中編列約11億元作為TPASS地方負擔款，最多可撐至6月，後續能否持續，仍有賴中央補助是否到位，4市市府立場一致，希望TPASS政策能延續。

北市交通局長謝銘鴻表示，北市TPASS支出一年約13億至14億元，今天4市會議將確認彼此預算分攤，目前不考慮恢復先前的1280月票。

桃園市交通局長張新福說，中央補助斷炊機率不高，地方預算已經通過，仍可維持5至6個月的營運。至於是否可能恢復1280元月票方案，他說，目前無此考量，因1280元方案同樣需中央、地方共同負擔。

基隆市長謝國樑近日開會曾宣示，TPASS攸關基隆通勤族權益，「基隆市一定會扛下來」。市府指出，謝國樑已要求市府全力支持通勤族，確保權益不受影響。

公路局統計，TPASS定期票方案每月使用人次69.8萬、TPASS 2.0常客方案每月37.9萬人次。中央補助經費需求部分，北北基桃每年需34.4億元，苗中彰投2億元、南高屏7.1億元，其他每年5億元。

公路局長林福山說，今年中央補助地方的TPASS經費，須仰賴新一期計畫預算，若預算遲未能審議通過，目前無備案，對補助比率達9成的國道客運、鐵路運輸影響最大，進而衝擊TPASS是否能持續販售。

