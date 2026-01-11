未來3天中南部空品「橘色提醒」 中市府啟動應變措施

台中市政府環保局今表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明天起因環境風場變化或境外汙染影響，未來3天中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級，已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

環保局說，明天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積汙染物。後天東北季風稍增強，環境風場為西北風至東北風，可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣。14日東北季風及輻射冷卻影響，風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易有汙染物累積，中南部未來連續3天空品均達「橘色提醒」等級之虞。

環保局說，市府已啟動應變措施，針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；另也加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動污染源；對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散汙染，後續將視空品變化情形調整應變。

因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。