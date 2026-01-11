快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

未來3天中南部空品「橘色提醒」 中市府啟動應變措施

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府環保局今表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明天起因環境風場變化或境外污染影響，未來3天中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局今表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明天起因環境風場變化或境外污染影響，未來3天中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級。圖／台中市政府提供

台中市政府環保局今表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明天起因環境風場變化或境外汙染影響，未來3天中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級，已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

環保局說，明天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積汙染物。後天東北季風稍增強，環境風場為西北風至東北風，可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣。14日東北季風及輻射冷卻影響，風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易有汙染物累積，中南部未來連續3天空品均達「橘色提醒」等級之虞。

環保局說，市府已啟動應變措施，針對大型固定源加強查核、通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；另也加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動污染源；對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散汙染，後續將視空品變化情形調整應變。

因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

環保局 空氣汙染 空氣品質 台中

延伸閱讀

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

國道4號神岡段邊坡火警！濃煙蔓延影響行車視線 住家注意空汙警報

宜蘭焚化廠回饋金「解凍」 以年度剩餘款補助化解圍廠抗爭

周二周六各一波東北季風影響 周五颱風是否生成氣象署：持續觀察

相關新聞

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

未來3天中南部空品「橘色提醒」 中市府啟動應變措施

台中市政府環保局今表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明天起因環境風場變化或境外汙染影響，未來3天中南部空品皆可能達...

低溫接力來襲 醫籲天冷護心、泡湯前多喝水

冷氣團接力報到，低溫來襲。醫師指出，極冷熱都會使心血管疾病死亡率攀升，尤其寒冷風險更高出4至5倍，提醒天冷泡熱水澡時不要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。