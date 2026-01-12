健康主題館／退休族腰痛 4、5節腰椎椎間盤快消失
您時常腰痠背痛嗎？有可能是脊椎退化產生病變造成的下背痛，這是脊椎發出抗議的警訊。神經外科醫師表示，長期姿勢不良、搬重物、運動過度等，都易導致脊椎傷害，進一步引起椎間盤突出、椎管狹窄、脊椎滑脫、脊椎側彎等退化性脊椎疾病的發生。
60多歲林姓女子，年輕時在市場工作，數十年來每天彎腰搬貨、久站叫賣，退休後原以為能好好休息，沒想到腰痛一年比一年嚴重。起初只是下背痠痛，後來逐漸出現雙腳麻木、無力，走沒幾步就得停下來休息，連買菜、上下樓梯都成負擔，一開始吃止痛藥還撐得住，但後來藥效愈來愈差。就醫診斷發現，她的多節腰椎退化，第四、五節腰椎椎間盤幾乎消失，椎管狹窄壓迫神經，屬於典型的退化性脊椎疾病。
脊椎磨損變形 是緩慢進程
雙和醫院神經外科醫師楊浩銓說，林姓女子的案例並非個案，台灣已經邁入超高齡社會，退化性脊椎疾病早已成為神經外科與骨科門診最常見的疾病之一。脊椎就像建築物的鋼筋梁柱，長年承受重量與活動負荷，會隨年齡逐漸磨損、變形，這是一個緩慢累積的過程。
根據健保署統計，106至108年間，因頸椎椎間盤病變就醫的人數每年約19至20萬人，且有年輕化趨勢；日本Wakayama研究也顯示，50歲以上成人，超過9成有不同程度的椎間盤退化。
楊浩銓表示，過去門診患者多集中在50至59歲，但近年40多歲、甚至更年輕的族群也逐漸增加，尤其是長期彎腰、搬重物、久坐或久站的工作者，更容易出現嚴重退化、脊椎不穩、滑脫或側彎等問題。
嚴重須動手術 分為兩大類
楊浩銓說，退化性脊椎疾病初期多以藥物、復健、生活型態調整為主；但當退化造成骨刺生成、椎管狹窄，壓迫神經引發持續疼痛、麻木或無力，且保守治療無效時，才會評估外科手術。
脊椎手術大致可分為兩類，一是「減壓手術」，清除骨刺與增厚組織，解除神經壓迫；另一種是「融合內固定手術」，透過骨釘、支架與骨板，重建並穩定退化失衡的脊椎結構。
近年因科技進步，脊椎手術型態也出現轉變。過去因手術部位深、影像輔助有限，常需畫開10至20公分傷口，術後肌肉損傷大、恢復期長。近年微創手術結合機器人輔助技術，為脊椎外科帶來突破。像ROSA機器人術式，術前可透過電腦斷層或核磁共振影像重建三維模型，規畫骨釘路徑，手術時由機械手臂協助定位，醫師依導航指引完成操作。
楊浩銓說，60多歲的林姓女子因考量她年齡與合併骨質疏鬆，醫療團隊建議採用機器人輔助的融合內固定手術。術後第二天，她就能下床行走，疼痛明顯減輕，返家後逐步恢復日常生活。
楊浩銓表示，長期腰痠背痛若是合併下肢麻木、疼痛或無力，且藥物效果不佳，或屬於需搬重物、久坐久站、曾有外傷甚至手術史的高風險族群，都應及早就醫評估。
