健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能力，聲稱可隨時切斷進口能源的生死線。

「勿恃其不來，恃吾有以待之」。姑不論對方是否有此能力，但的確已是各行各業對應盤點自我能力的關鍵時刻。

戰爭不可能沒有死傷，台灣地狹人稠，更不能有居危思安的幻想。醫療系統亦會在第一聲槍響後即刻進入最嚴苛的戰場狀態，並接受考驗。

但醫療院所也唯有先存活得下來，才能談救死扶傷。畢竟，醫院無法高掛免戰牌就自外於現代戰爭。

醫院存活救人 需要兩種能力

活得下來的關鍵，臺北榮民總醫院曾在行政院關鍵基礎設施的演練競賽中獲得寶貴經驗，那是在日常教學、研究、診療外的另一個領域。基本上可分為兩大部分：

一、生存能力：醫院的日常，大量門急診與住院病人未必會減少，畢竟疾病或意外不會察言觀色的發作；但卻可能會有不定時且連綿不絕的大量外傷、拿藥、和焦慮的病人與親朋好友。

因此，考慮的重要因素包括能源、水電的不斷；血庫、氧氣、藥品、敷料、器械的供應；醫護和維護人力的調配；飲食被服的補充；資訊和客服的準備；甚至宿舍的興建等等。必須預設最差狀況下的完善供應鏈，精算自行運作的承載天數，可靠外援的時程和來源，力求醫院的持續有效運作。

二、前進能力：921大地震時曾有經驗，直升機立即掛載醫護藥品前進災區。近年考量因應天災等意外，仍可能有類似場景，也仍需預做機動性快速反應的分配和準備。

面對海空封鎖 須有設想演練

新冠疫情期間，大多數醫院都有與傳染病和一般病人兩面作戰的經驗。若未來海空封鎖、交通中斷、且遭逢攻擊，必須有區域聯防的概念、設計和演練。

或可以軍醫院與輔導會醫院為主，因已有北、中、南、東、外島醫院和醫護人員配置，且有完善的指揮系統，其他公私立醫院為輔，畫定責任範圍、連鎖關係，尤其重要的是指揮系統。平日定期演練，互通有無，戰時立即轉換啟動，按部就班的照方拿藥、照本宣科。

「勿恃其不來，恃吾有以待之」。堅強韌性的醫療，是國家長治久安的重要力量，平時如此，天災戰時亦復如是。唯韌性的強度，取決於無微不至吹毛求疵的設想和不厭其煩腳踏實地的演練，切不可等閒視之。