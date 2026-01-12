快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

聯合報／ 張德明／國防部軍醫局前局長、臺北榮總前院長

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能力，聲稱可隨時切斷進口能源的生死線。

「勿恃其不來，恃吾有以待之」。姑不論對方是否有此能力，但的確已是各行各業對應盤點自我能力的關鍵時刻。

戰爭不可能沒有死傷，台灣地狹人稠，更不能有居危思安的幻想。醫療系統亦會在第一聲槍響後即刻進入最嚴苛的戰場狀態，並接受考驗。

但醫療院所也唯有先存活得下來，才能談救死扶傷。畢竟，醫院無法高掛免戰牌就自外於現代戰爭。

醫院存活救人 需要兩種能力

活得下來的關鍵，臺北榮民總醫院曾在行政院關鍵基礎設施的演練競賽中獲得寶貴經驗，那是在日常教學、研究、診療外的另一個領域。基本上可分為兩大部分：

一、生存能力：醫院的日常，大量門急診與住院病人未必會減少，畢竟疾病或意外不會察言觀色的發作；但卻可能會有不定時且連綿不絕的大量外傷、拿藥、和焦慮的病人與親朋好友。

因此，考慮的重要因素包括能源、水電的不斷；血庫、氧氣、藥品、敷料、器械的供應；醫護和維護人力的調配；飲食被服的補充；資訊和客服的準備；甚至宿舍的興建等等。必須預設最差狀況下的完善供應鏈，精算自行運作的承載天數，可靠外援的時程和來源，力求醫院的持續有效運作。

二、前進能力：921大地震時曾有經驗，直升機立即掛載醫護藥品前進災區。近年考量因應天災等意外，仍可能有類似場景，也仍需預做機動性快速反應的分配和準備。

面對海空封鎖 須有設想演練

新冠疫情期間，大多數醫院都有與傳染病和一般病人兩面作戰的經驗。若未來海空封鎖、交通中斷、且遭逢攻擊，必須有區域聯防的概念、設計和演練。

或可以軍醫院與輔導會醫院為主，因已有北、中、南、東、外島醫院和醫護人員配置，且有完善的指揮系統，其他公私立醫院為輔，畫定責任範圍、連鎖關係，尤其重要的是指揮系統。平日定期演練，互通有無，戰時立即轉換啟動，按部就班的照方拿藥、照本宣科。

「勿恃其不來，恃吾有以待之」。堅強韌性的醫療，是國家長治久安的重要力量，平時如此，天災戰時亦復如是。唯韌性的強度，取決於無微不至吹毛求疵的設想和不厭其煩腳踏實地的演練，切不可等閒視之。

醫護人員 病人 演習 能源 戰爭 藥品

延伸閱讀

伊朗鎮壓血洗街頭！醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

海巡署：應對軍演料敵從寬 並持續應變

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

相關新聞

周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展

明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1...

TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直...

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

健康名人堂／中共環台軍演下備戰韌性醫療

近年中共多次環台軍演，去年12月29日，共軍東部戰區宣布展開「正義使命-2025」演習。演習目標是展示「開局即開打」的能...

含單寧酸食物 吃的安全有撇步

家中農民曆常附有食物相剋圖，其中柿子不宜搭配蟹類共食，的確有人共食兩者後出現腸胃不適問題，除了食物不新鮮外，有可能是「糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。