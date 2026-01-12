快訊

含單寧酸食物 吃的安全有撇步

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
不要空腹食用富含單寧酸食物，也應避免與蛋白質共食。圖／AI生成
不要空腹食用富含單寧酸食物，也應避免與蛋白質共食。圖／AI生成

家中農民曆常附有食物相剋圖，其中柿子不宜搭配蟹類共食，的確有人共食兩者後出現腸胃不適問題，除了食物不新鮮外，有可能是「糞石」惹的禍。

食用柿子可能形成糞石，柿子富含單寧酸，也稱鞣酸，是一種水溶性多酚類物質，該成分亦常見於葡萄、柑橘、破布子、高粱、咖啡與茶等其他食物中。

富含單寧酸的食物不宜空腹食用，也不宜與海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等蛋白質食物共食，因為單寧酸和胃酸可能混合而凝結成塊，也可能和蛋白質結合成鞣酸蛋白而結塊，在胃中形成糞石。

「胃糞石」好發於胃酸分泌較少、腸胃蠕動異常、咀嚼功能較差的年長者與兒童身上；糖尿病、甲狀腺功能低下等患者、時常使用胃藥者、曾接受亞胃切除或迷走神經切斷術等手術患者，也是形成胃糞石的高風險族群。

胃糞石患者初期可能無感或只是輕微腸胃不適，有些人在消化過程中可自行消化掉這些異物，倘若異物持續累積，可能會出現上腹不適、惡心、嘔吐、消化性潰瘍、腸胃阻塞、胃痛、胃脹氣、胃出血、黑便等情形，嚴重甚至引起胃穿孔或腹膜炎等併發症。

醫師評估病況後的治療，可能讓患者藉由碳酸飲料或消化酵素來協助分解食團，或使用胃鏡搭配器械夾出糞石，或採行外科手術開刀將糞石取出。

日常保健之道，不要空腹食用富含單寧酸食物，避免與蛋白質共食外，飲食應細嚼慢嚥，不宜暴食，並搭配充足的飲水來幫助腸胃蠕動消化，如有症狀應盡早就醫治療。

此外，單寧酸食物與藥物之間也存在交互作用，併用可能影響藥物療效，像單寧酸會影響鐵劑的吸收，服用鐵劑時不宜搭配茶類、咖啡服用，缺鐵性貧血患者、茹素者和正值生理期的女性，因為容易缺鐵，吃飯時最好避免同時食用茶類、咖啡或其他富含單寧酸成分的食物，以免妨礙鐵質的攝取。

如果有喝茶習慣者，建議可在茶中添加含有維生素C的水果，例如柳橙片、檸檬片等，因維生素C可使三價的鐵還原為二價的鐵，可促進蔬菜、穀類、堅果等有非血基質鐵食物的鐵質吸收。

若單寧酸併用含有維生素B1的營養補充品，則會使維生素B1產生沉澱，造成補充效果降低。單寧酸不僅存在於食物中，部分中藥亦含有單寧酸成分，像山楂、大黃、地榆、虎杖、金櫻子等中藥，也不建議與鐵劑、維生素B1併用，建議用藥前多諮詢醫師、藥師相關注意事項，以避免造成藥物療效降低。

患者 共食 咖啡 蛋白質 醫師 手術 中藥

