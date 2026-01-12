健康你我他／自製早餐健康實惠 一整天都精神飽滿

年輕時，每天早上要送孩子上學，早餐總是前一天晚上買好的麵包ヽ鋁箔包牛奶，孩子們在車上吃，我到了上班地點才進食，算是趕時間應付了事，匆匆也過了十幾年。

空巢後，時間比較寬裕，有時候也是早早出門，順路在附近早餐店，找個靠窗的位置，看著川流不息的人潮及熙熙攘攘的車流，感受芸芸眾生為生活忙碌的辛勞，自己不也是這樣過來的？

退休後，時間更多了，和先生一早爬山回到家，趁他梳洗時，我會準備蒸蛋和蒸地瓜，並將堅果烘熱，水果則是多樣性，端看時下哪種水果便宜，或有時雜一些稍貴但可以接受的外來品種。

營養飲品原本總是一杯超商咖啡就解決，後來發現所費不貲，兩人每天各喝一杯，累積起來也是挺可觀的，尤其退休後生活費緊縮，什麼都要斤斤計較，但營養也不能忽略。於是夫妻倆先到實體通路篩選營養成分標記清楚且低糖的芝麻ヽ杏仁粉之類的營養穀物，每日各一匙，加上少許乳清蛋白，倒些牛奶後打勻，就是簡單豐富的營養早餐。

吃早餐時，我會邊吃邊看報紙，靜靜享受悠閒時刻，常常是餵飽五臟廟之後，報紙才看了三分之一，這段時間是愜意自在ヽ身心補充能量的好時光。

早餐是一天活力的開始，我吃了自製早餐，一整天都精神飽滿，也有清楚的頭腦去規畫一天的行程，真好！