第28屆SNQ國家品質獎 北榮總獲1銀2銅18標章

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明(前排右四)說，本屆 SNQ 評選競爭極為激烈，特色醫療組金獎從缺，智慧醫療組金、銀獎亦皆從缺；北榮能在此嚴格標準下榮獲「一銀二銅」，彰顯醫院長期致力於醫療品質精進與前瞻創新的成果。北榮獲獎團隊合影。圖／台北榮總提供
第28屆「SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，台北榮總一舉榮獲一項銀獎、兩項銅獎及十八項 SNQ 國家品質標章，充分展現持續品質精進及創新突破的成果與影響力。北榮院長陳威明說，本屆 SNQ 評選競爭極為激烈，特色醫療組金獎從缺，智慧醫療組金、銀獎亦皆從缺；北榮能在此嚴格標準下榮獲「一銀二銅」，彰顯醫院長期致力於醫療品質精進與前瞻創新的成果。

陳威明說，醫院特色醫療組銀獎，以腫瘤細胞定點爆破：硼中子捕獲治療之腦瘤臨床應用獲獎，硼中子捕獲治療(BNCT)被譽為當前最尖端的精準放射治療技術之一。該療法透過含硼藥物選擇性進入腫瘤細胞，並於接受中子照射時釋放高能量，達成對腫瘤細胞的「定點爆破」，在有效摧毀癌細胞的同時，大幅降低對周邊正常腦組織的傷害。

北榮成功整合醫療、物理與工程跨領域團隊，建立完整且成熟的 BNCT 臨床治療體系，專注於治療高風險、復發性及傳統療法效果有限的惡性腦瘤。此一成果不僅兼顧腫瘤控制與神經功能保留，更使北榮躍升為全球 BNCT 領域的重要臨床據點。

醫院特色醫療組銅獎為「腎」在精準，贏在保留：機器手臂腎元保留手術切除腎細胞癌。泌尿部團隊運用達文西機器手臂系統，執行高難度的腎元保留手術，針對侷限性腎細胞癌患者，在確保腫瘤完整切除的同時，最大程度保留腎臟功能，有效降低術後慢性腎病風險。截至目前，北榮累積完成 838 例高難度手術，維持低併發症率，切除邊緣達 100% 乾淨率，且五年存活率高達 98.6%，手術品質與長期療效皆達國際頂尖水準，獲得評審一致肯定。

醫院智慧醫療組銅獎是從影像到治療：AI引領精神疾病精準診斷與介入新模式。精神醫學部教授楊智傑團隊研發的Brain Probe 智慧平台，整合腦部影像分析、人工智慧診斷模型與精準治療策略，建構全臺規模最大的精神疾病 MRI 資料庫，對思覺失調症的診斷準確率高達 91.7%。該平台所產生的 AI 分析結果，已能直接導引臨床治療決策，包括 rTMS（經顱磁刺激）及全球首創的 TIBS（顳葉干擾刺激） 技術，正式引領精神醫學邁入個人化精準治療新時代。

除榮獲一銀二銅之最高榮譽外，台北榮總於本屆評選中，亦在「特色醫療」、「智慧醫療」、「醫事服務」、「醫務管理」、「社區服務」及「永續發展」六大領域展現豐碩成果，共有18項主題獲頒 SNQ 國家品質標章。這不僅彰顯該院全方位醫療服務與治理品質的卓越表現，也再次獲得國家級專業機構的高度肯定。

