周五前白天漸回暖「早晚低溫僅11度」 周末恐有熱帶擾動發展
明天大陸冷氣團減弱，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響仍感受偏冷，尤其周三低溫恐下探11度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1周有2波東北季風南下，周二、周三為第一波，周六至下周一為第二波，但沒有明顯冷空氣，僅風力稍強，第二波東北季風水氣較多，迎風面有降雨機率。
劉沛滕說，明天至周五（12至16日）各地白天高溫約20度，中南部24、25度，夜間、清晨受到輻射冷卻影響，西半部低溫僅13至15度，其中周三（14日）清晨雲量較少，局部地區低溫恐下探11、12度，日夜溫差大。
天氣部分，劉沛滕指出，未來1周有2波東北季風南下，周二、周三（13、14日）受到第一波影響，東半部有零星降雨，周六至下周一（17至19日）受第二波影響。
劉沛滕表示，今天受大陸冷氣團影響，明（12日）白天冷氣團減弱，水氣不多，周五（16日）前西半部多為晴到多雲的穩定天氣，東半部多雲，僅花東有零星降雨。
周六至下周一（17至19日）第二波東北季風影響，，這波帶來的水氣較多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部降雨；劉沛滕表示，這2波東北季風沒有明顯冷空氣，僅風力稍微增強。
劉沛滕提及，菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成熱帶性低氣壓，甚至增強為颱風需再觀察，目前預估時間點為周五至周六後。
劉沛滕分析，台灣冬季雖受北邊冷空氣影響，但北緯5至10度範圍仍為低壓環境，每年1月平均會有1個颱風生成，但距離較遠，不會影響台灣，預計5、6月後，颱風才會往北移動影響台灣。
延伸閱讀
