前處長涉標案洩密遭起訴 機場公司：工程不受影響
機場公司前工程處長林文楨涉嫌洩漏桃機第三航站工程標案資料協助廠商備標，遭桃檢依公務員洩漏國防以外應秘密文書罪起訴。機場公司今天表示，相關工程不受影響持續推動。
桃園國際機場股份有限公司前工程處長林文楨涉嫌在辦理桃園機場第三航站工程標案期間，洩漏標案資料協助廠商備標，桃園地方檢察署偵結後，依公務員洩漏國防以外應秘密文書罪起訴。
機場公司11日下午在官方網站發布新聞稿說明，桃檢起訴內容是檢方針對民國107年至108年間舊案持續偵辦結果。前處長林文楨因二航廈擴建案遭調查後，機場公司就全面清查林文楨任內相關案件，並主動提供完整卷證資料給檢方，協助釐清事實真相後，於109年1月依規定將林文楨解職。
機場公司說， 案件所涉「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」目前依契約及既定計畫持續推動，各工項仍於履約管理機制下執行。截至去年12月底，工程整體進度為72.52%，與原訂時程相當。相關變電站工程已完成主要施作，並配合第三航廈北廊廳階段性營運需求，完成必要供電及管線銜接作業；後續工程將依專案管理與跨單位協調機制推進。
機場公司指出，針對外界關注採購內控與權責問題，機場公司從案發後檢討採購內控與權責，針對林文楨任內案件進行專案稽核並改善缺失；同時在制度面強化防弊，強化廉政平台機制，修訂採購作業程序，透過權責分立與加強文件保密控管，杜絕違法情事。
