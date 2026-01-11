TPASS月票恐斷炊？桃園通勤族憂開銷暴增：政治不要影響民生

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園即時報導
桃園不少通勤族搭乘台鐵北上再轉乘捷運、公車等大眾運具上班，是TPASS通勤月票政策的受惠者。記者潘俊宏／攝影
桃園不少通勤族搭乘台鐵北上再轉乘捷運、公車等大眾運具上班，是TPASS通勤月票政策的受惠者。記者潘俊宏／攝影

中央總預算卡關，TPASS通勤月票恐怕「斷炊」。桃園不少民眾搭乘台鐵、國道客運轉乘捷運通勤雙北上班，面對政策不確定性，直呼「希望政治不要影響民生」，若交通費支出上漲，實在吃不消。桃園市交通局明將北上與基北北縣市開會，目前評估斷炊機率不大，但會就最壞情況先行研商。

桃園1名王姓通勤族說，桃園房價相對雙北親民，自己選擇住在桃園，就是希望用時間時間換取便宜一點的居住環境；目前使用1200元TPASS通勤月票，每月至少可以節省2000元以上交通費，若補助斷炊對小資族而言是不小負擔，她當然希望政策延續。

若政策取消，她估算每月光交通費支出就要3000元以上。她強調，希望政治不要影響民生，民眾生活已經不易，萬物齊漲，唯有薪水不漲，加上日前大眾運輸發生恐怖攻擊，造成人心惶惶，如今費用還可能上漲，實在吃不消。

另名家住桃園的宋姓通勤族也直言，TPASS政策影響當然很大，自己住在北桃園、上班地點在台北西區，每天都要靠公路客運轉捷運通勤，一天通勤總費用算下來客運加上捷運來回就要快200塊，上班一個月就可能花到4400元。

宋姓通勤族說，政府推出TPASS後，讓他在通勤方面的開支減少非常多，可以用不到3折的價格搭大眾運輸，省下來的錢可以有更多用途。如果取消TPASS，勢必在交通方面會有更大的開銷，或許就得考慮在台北郊外或新北租房子，等於得多更多支出。

針對TPASS政策的不確定性，基北北桃公共運輸平台明天早上10時將舉行工作會議。桃園市交通局長張新福今天表示，桃園將由副局長熊啟中代表出席，對於外界關注中央補助可能斷炊的問題，他認為這種情況發生的機率不高。

張新福表示，地方預算已經通過，以基北北桃總預算13億元來看，中央負擔7億元、地方負擔6億元。即使中央預算暫時未通過，桃園市仍可維持5至6個月的營運。

對於是否可能恢復先前的1280元月票方案？張新福表示目前沒有這種考量。他指出，1280元方案同樣需要中央地方共同負擔，若中央預算未過，1280元月票也無法實施，「目前沒有這個選項」，若真的發生最壞情況，會再商議。

桃園 TPASS 通勤族

