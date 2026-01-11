車行涵洞「黑白洞效應」用路人心驚 專家：隔熱紙也要注意

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重車路頭街涵洞已完成照明改善計劃。記者張策／攝影
新北市轄內至少有21座車行涵洞與地下道，駕駛在進出涵洞瞬間，常因明暗落差產生「黑白洞效應」，若視力無法即時適應，恐提高行車風險。新北市養工處近年陸續改善車行涵洞及地下道照明，透過LED燈具搭配智能隧道照明控制系統，依白天、夜間及外部亮度自動調整照度，縮短用路人光線適應時間。專家提醒，除道路照明外，車輛隔熱紙過暗，也可能加劇視線不良風險。

新北市養工處長鄭立輝表示，養工處維管的車行涵洞長度普遍不長，多為直線段，通常在入口即可看到出口，較長的涵洞多由公路局或高工局管理。近年已完成9座車行涵洞及地下道照明改善，其中新北環快穿越秀朗橋車行地下道長約230公尺，於110年全面換裝LED燈具，並導入智能隧道照明控制系統，能感測隧道外自然光強度，白天加強照明以降低「黑洞效應」，夜間則適度調降，避免眩光影響行車安全，同時完成壁面清洗與防塵漆塗裝，提升反光效果與整體環境品質。

鄭立輝指出，目前新北市能改善的車行涵洞多已依現況條件完成精進，未來淡北道路頭尾兩端設置的車行涵洞，也將把照明等相關規範納入規畫。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢表示，涵洞前後光線劇烈變化，本身就是行車風險因子，且白天強烈日照與橋下陰影交錯，更容易造成駕駛瞬間視覺落差。他曾參與涵洞交通事故鑑定，駕駛主述正午陽光刺眼，轉進涵洞後視線突然變暗，反應不及而發生追撞事故。羅孝賢指出，交通事故往往不是單一因素造成，人、車、路皆為要件，除道路照明外，許多車輛隔熱紙偏暗，也會影響進出涵洞時的能見度。

養工處補充，自109年至112年推動車行地下道照明改善計畫，依地下道長度與事故情形分階段辦理，已完成三重力行地下道、樹林中山與八德地下道、新莊新樹地下道、新店環河車行地下道、新店中安大橋機車迴轉道、新北環快穿越秀朗橋地下道、五股中興路涵洞及三重車路頭涵洞等9處改善；另有11座地下道因長度低於100公尺、線型單純且事故率偏低，維持既有照明設備。

養工處強調，其中新北環快穿越秀朗橋車行地下道長約230公尺，於110年全面換裝LED燈具，並首度導入智能隧道照明控制系統，可依隧道外自然光強度即時調整內部照度，白天加強亮度以降低「黑洞效應」，夜間則適度調降，避免眩光影響行車安全；工程同時完成約3412平方公尺壁面清洗與防塵漆塗裝，提升反光效果與整體環境品質。

也有用路人認為，涵洞明暗變化影響有限。通勤開車的林先生表示，自己每天行經涵洞，對光線變化已相當熟悉，「進去前放慢速度，很快就能適應」，只要速度不快、保持警覺，風險仍可控。而騎機車通勤的陳小姐則認為，白天進出涵洞時，光線變化相當明顯，尤其遇到大太陽正午，從涵洞出來瞬間會「一片白」，需要刻意放慢速度、提高警覺，「有時候真的會看不太清楚前面狀況」。

新北環快穿越秀朗橋地下道首度導入智能隧道照明控制系統。圖／新北市工務局提供
三重車路頭街涵洞已完成照明改善計劃。記者張策／攝影
三重車路頭街涵洞已完成照明改善計劃。記者張策／攝影
