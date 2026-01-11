低溫接力來襲 醫籲天冷護心、泡湯前多喝水

冷氣團接力報到，低溫來襲。醫師指出，極冷熱都會使心血管疾病死亡率攀升，尤其寒冷風險更高出4至5倍，提醒天冷泡熱水澡時不要太熱、太久，更要記得事前補充足夠水分。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風今天接受媒體聯訪時表示，國際研究曾指出天氣最冷或最熱時，心血管疾病的死亡率都會升高，而且冷比熱更可怕，差了4至5倍。

這篇研究2022年刊登於「循環雜誌」（Circulation），研究對象涵蓋5大洲、27個國家、567個城市，橫跨1979至2019年，分析3200多萬心血管死亡個案資料，同城市比較最冷與最熱天氣心血管疾病死亡率。

洪惠風指出，研究發現心臟衰竭死亡率隨溫度變化而有明顯差異，同城市裡一年中最熱的9天，死亡率升高千分之2.6，一年中最冷的9天，死亡率升高千分之12.8。若是和最冷的1%極低溫相比，也就是一年中最冷的3至4天，相信對心臟衰竭死亡率的影響會更大。

天冷最怕心肌梗塞，洪惠風提醒，心肌梗塞發作前，一半的人都沒有症狀，這些人之前從來沒有出現任何預警，只要心臟病一發作就是心肌梗塞或猝死。他說，「我喜歡把心肌梗塞想像成土石流」，將血管想像成公路，土石流發生前如果道路是暢通或是輕度狹窄，就不會有症狀。

洪惠風表示，但當山壁崩塌下來道路不通，後方的居民得不到食物，就和心肌梗塞時，血管堵塞時後方心臟的肌肉開始壞死，就是一模一樣的道理。土石流總是突然發生，心肌梗塞也是，預防不是靠裝支架，而是水土保持，要靠控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓。

洪惠風強調，三高患者在低溫特報期間更要特別小心、乖乖配合治療。即使只是感冒，也不可以自行停藥，務必注意保暖，避免熬夜、生氣或過度疲勞。該服用的藥物一定要持續服用，尤其是高血壓藥，因為天氣寒冷時血壓容易升高。

另外，冬天泡熱水澡是一大享受，但千萬不要忽略美好體驗可能暗藏危機。洪惠風提醒，泡熱水澡後一定要補充水分，尤其在洗澡前也建議先補充足夠水分。水溫不宜過高、時間不宜過長，建議控制在10至15分鐘即可。

洪惠風表示，民眾要注意冷熱交替的影響，當從溫暖室內外出時要做好禦寒。臨床上常見危險狀況，很多其實是忘記吃慢性病藥造成，更要警惕網路上似是而非的訊息，如「年紀大血壓高是正常的」等迷思，若對醫療資訊有任何不理解，一定要到診間與專業醫師討論。