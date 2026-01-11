快訊

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北即時報導
衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近4000人。台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁說，高齡化不該被認為是器捐風氣不盛的理由，呼籲政府應著力修法與生命教育扎根，並放寬姻親活體捐贈。圖為民眾簽署器捐同意書。本報資料照
衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署4萬2750人,較前一年4萬6678人,減少近4000人。台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁說,高齡化不該被認為是器捐風氣不盛的理由,呼籲政府應著力修法與生命教育扎根,並放寬姻親活體捐贈。圖為民眾簽署器捐同意書。本報資料照

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近4000人。外界指出，台灣高齡化、少子女化問題嚴峻，為器捐簽署人數減少的原因之一。台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁說，高齡化不該被認為是器捐風氣不盛的理由，呼籲政府應著力修法與生命教育扎根，並放寬姻親活體捐贈。

台灣已邁向高齡化、少子女化，但即使年紀大了，仍可以捐眼角膜。江仰仁表示，移植醫學發達，高齡化導致器捐風氣下降的理由不夠充分。臨床捐贈者有的超過65歲、甚至也有70歲的捐肝個案，人口老化代表捐贈者、受贈者年齡都增長，「移植手術後，當然希望器官可用20、30年，但人口結構改變，器官嚴選程度也降低，但60歲長輩使用60歲受贈者的器官，還有15年餘命也算善終了。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心最新統計，截至今日累積等待器官捐贈者達1萬1636人等待器官移植，其中以等待腎臟移植做多達8831人，其次為眼角膜1374人、肝臟936人、心臟368人、肺臟127人。江仰仁說，台灣器官捐贈以肝、心、腎為主，但腎臟最難等到，原因是等待的人太多了，需求量遠大於大體捐贈數量。

江仰仁說，雖然親屬間的活體捐贈可補足等待移植的部分需求，但少子化導致人口變少，肝、腎活體移植要找人捐也找不到親戚，患者面臨等待時間長、捐贈者受限等問題，目前我國活體捐贈已放寬至五親等內捐贈，建議可以參考日本的做法，放寬至姻親的活體捐贈，才能擴大捐贈者範圍。

至於，如何增加國人器捐意願。台北榮總外科部主治醫師鍾孟軒說，隨著台灣家庭結構改變，現在多以小家庭為主，且年輕人對器捐多採開放的態度，漸漸改變了傳統長輩「死留全屍」的觀念。因此，建議應多利用媒體力量，以接近現代生活的方式，在不同平台多加宣導、多管齊下，讓器官捐贈的概念向下扎根、潛移默化，這需要長時間的推廣，才能看見成效。

不過，請年輕網紅、Youtuber推廣器官捐贈，恐流量有限無法引起共鳴，這是其中一個困境。鍾孟軒說，但即便如此仍應持續倡議，若國內器官捐贈數量低，許多有移植需求的患者，可能選擇到其他國家移植，若移植不順利或器官品質有問題，回國後仍會耗用醫療資源，而國內移植手術品質好，僅手術當年醫療費用較高，往後都能獲得良好的照顧，建議應在國內進行移植手術。

器官捐贈 手術 高齡化

最新器捐意願簽署年減近4000人！醫：腎臟最難等 籲放寬姻親活體捐贈

台灣器官捐贈風氣，有如冬天的天氣冷颼颼。衛福部去年統計，器官捐贈意願簽署為4萬2750人，較前一年4萬6678人，減少近...

