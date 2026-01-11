TPASS若斷炊 火車、客運族憂：影響比免費營養午餐大

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾焦慮TPASS斷炊。記者邱德祥／攝影
中央總預算卡關，TPASS恐怕斷炊。目前TPASS涵蓋捷運、火車、公車與國道客運等，鶯歌蔡小姐說，她平常主要搭乘火車往來板橋、北市等地，若TPASS優惠消失，非捷運、公車族真到是欲哭無淚，影響比營養午餐免不免費還要大。

蔡小姐說，雙北雖然過去有1280月票，但僅限公車、捷運，但新北市幅員遼闊，還有包括鶯歌、樹林與汐止等地區民眾外出仰賴火車與客運，她舉例，火車鶯歌到板橋區間車票價已經漲到30元，來回就要60元，若一個月上班22天，大概要支付1320元，1200TPASS省了不少交通費，不敢想像小確幸沒了，全部都退回原點會怎麼樣。

也有桃園張小姐說，他從桃園龍潭搭客運到台北上班，目前全票單趟要117元，來回就要234元，若上班22天會破5000大關，少了1200通勤月票不知該如何是好，相關優惠推出後，就不該隨意終止。

新北市交通局長鍾鳴時今天稍早指出，TPASS是中央推行政策，且已通過中央審定與合格程序，目前基北北桃仍希望中央盡速做出明確決定挹注地方，避免民眾因不確定性陷恐慌。

