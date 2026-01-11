媒體渲染少子化？她發文稱「完全感受不到」 網反嗆：老了就知道

近年來，「少子化」已成為台灣社會無法忽視的結構性問題，從勞動力、教育體系到長照資源都將面臨衝擊。然而，近日卻有一名網友在Dcard發文直言，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，相關貼文曝光後迅速引發熱議，不僅掀起大量討論，也遭到不少網友反嗆「不能只靠感覺看社會」。

原PO在文中表示，新聞鋪天蓋地報導著「台灣正陷入少子化危機」，但她分享自身觀察，表示每逢假日到公園，總能看到不少家長帶著孩子放電，餐廳裡也常有小朋友奔跑嬉鬧，安親班、托嬰中心這幾年更是一間接一間開，絲毫不像新聞所說的「生不如死」。她也提到，身邊同齡朋友只要結婚幾乎都有生子，甚至不乏二胎、三胎案例，從同學、同事到社群動態，滿滿都是育兒日常，讓她忍不住疑惑：「如果真的少子化這麼嚴重，為什麼生活中到處都是小孩？」

行政院內政部9日公布人口統計速報，2025年新生兒人數總計為10萬7,812人，再創歷史新低。相較於2005年出生嬰兒數約20萬人，少子化趨勢相當明確。教育現場的變化也逐漸浮現，包括多所國小、國中因招生不足被迫併校或縮班，部分私立大學更因生源銳減陸續退場。這些結構性改變，並非短期內能在生活圈中被直接感受到，卻已實際發生在全台各地。

因此，貼文一出，立刻有不少網友直言原PO的觀察「過於主觀」。有人直言「妳感受不到不代表沒有」，也有人指出，原PO可能身處資源相對充足的同溫層，「身邊不缺錢、不缺後援，自然比較敢生」，但這並不代表整體社會沒有問題；更有網友反嗆：「如果只靠感覺，那還需要數據做什麼？」、「等到妳老的時候就會很明顯感覺到了」，認為少子化的影響，往往要等到人口結構失衡、服務人力不足時，才會全面反映在每個人的生活中。

也有不少留言直接舉出生活中早已出現的變化。有網友提醒，可以回頭看看自己念書的年代，「以前國小一班三十幾人，現在一班幾個人？」也有人感嘆，許多幼兒園、私立學校早已悄悄退場，「小班制的背後，本來就是少子化」，甚至有人用更直觀的方式形容，「現在去公園看，狗都比嬰兒多了」。這些零散卻真實的例子，也讓討論持續延燒，反映出台灣社會對少子化議題的焦慮仍在擴大中。