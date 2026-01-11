新年找回家的呼吸感 21世紀不動產：四招搞定斷捨離收納

步入2026年，大眾對居住品質的追求，已從「物質的擁有」轉向「身心的安穩」。21世紀不動產指出，新春大掃除不只是例行家務，更是一場「生活品質的深度校準」：當家中物品過量，最先被消耗的往往不是空間，而是日常的效率與情緒。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱指出，透過換季衣物先清掉再收納、透明化和標籤化、使用情境分區，以及視覺減重等四個方式，精準的斷捨離與高效收納，不僅能釋放物理空間，也能降低視覺雜訊帶來的壓力，讓家真正回到能放鬆、能休息、能順暢生活的狀態。

董家菱分析，進行斷捨離之前，應先清理心理負擔，才做得到真正的收納；整理的第一步不是購買收納盒，而是奪回空間的主控權，建議在動手前應先執行一年未使用、二選一精煉法、情緒成本清理、維護拖延判斷等「心理清單」，將物品對生活的干擾降至最低。

首先，她指出，針對一年未使用準則，民眾需將過去12個月（包含四季換季）未曾使用的物品，未來再被需要的機率極低，應勇敢放手；其次二選一精煉法，將同類物品（如馬克杯、黑色外套、保溫瓶）過多時，僅保留功能最強、美感最高的那一件，避免功能性冗餘。再者，就是情緒成本清理，面對「買貴了卻不實用」或「別人送但不喜歡」的物品，請以「拍照留念 + 捐贈」取代「勉強保存」，卸下心理負擔。最後維護拖延判斷，那些待修理、待送洗卻被擱置超過半年的雜物，代表它們已不再值得你投入時間與空間。

董家菱指出，斷捨離是專業收納實踐；換季衣物加上生活雜物4招，讓生活秩序變得可維持完成減法後，才進入真正的收納。

她強調，收納不是把東西藏起來，而是降低取用成本：拿得到、放得回去、維持得了。

斷捨離第一步「換季衣物-先清掉再收進」；董家菱表示，收冬衣前先淘汰今年沒穿到、穿了不舒服或不好搭的厚外套與毛衣。收進箱子的衣物必須符合一個標準：下一季一拿出來就能穿。你收的是未來的效率，不是過去的沉沒成本。

斷捨離第二步「透明化＋標籤化」；董家菱指出，換季建議用透明、可堆疊收納箱，外側標示「品類＋季節」（如：冬外套／圍巾手套）。找得到，才會用；用得順，才會維持秩序。

斷捨離第三步「使用情境分區」；董家菱分析，設計「不用靠意志力也能維持」的收納系統，與其把物品越分越細，不如先回到一個核心原則：依照生活動線，把東西放在「你會用到它的地方」。

她指出，收納的終極目標不是看起來整齊，而是讓你在忙碌的日常裡，仍然能「不假思索就放回去」。當每個區域都有明確任務、每件物品都有固定回家路線，家就不需要靠意志力維持，秩序會自然留下來。

她舉例，如玄關，就是外出小站，鑰匙、口罩、雨具，要做到出門一把抓，回家一放下的順手自動歸位；又如書桌，則是充電小站，舉凡充電線、行動電源、電池，統一收納放置，避免分散到處找。

又或是廚房，可做規劃備料小站空間，如夾鏈袋、保鮮膜、剪刀等，統一放置一區讓備料動線更順、檯面更清爽。

斷捨離第四步則是「隱形空間×視覺減重」；董家菱指出，想要最快看見質感立刻提升的效果，關鍵不是塞更多，而是把視線與檯面釋放出來。善用門片後、櫃體側邊、牆面等垂直空間，以掛鉤、磁吸條收納鑰匙、清潔工具與小物，把檯面留白、降低視覺雜訊，讓家瞬間變清爽、有質感。

另外，她表示，民眾也可同時針對開放式層架或衣櫃外露區，採用「色塊分群」——依顏色深淺排列衣物、書本或收納盒，達到 視覺減重 的效果；當「東西被收上去、視線被整理好」，空間立刻更乾淨、更有秩序，也更像你想住的家。

董家菱表示，居住空間的秩序感會直接影響情緒與專注力。當物品量回到合理範圍、動線不再被阻斷，家會變得更容易維持：你不必一直整理，而是更少需要整理。

董家菱強調，留白也會放大採光與視覺舒適度，讓人在家更能放鬆、休息，甚至更願意邀請親友來作客，因為空間不再讓你感到負擔，而是支持你的日常。