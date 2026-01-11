退伍軍官遇花蓮洪災險滅頂…義肢遭沖走不放棄 門諾醫院助再站起來

花蓮縣光復鄉66歲徐姓退伍軍官，因糖尿病相繼截肢雙腿，去年好不容易適應義肢重新站立，卻在923洪災中遭大水沖走義肢、險些滅頂。門諾醫院醫療團隊一路陪伴，不僅無償重製全新義肢，並安排完整復健與照護，協助他再次站起來，重拾生活希望。

徐男年輕時是守護國家的軍官，退伍後人生卻接連遭逢考驗。20年前確診糖尿病後，血液循環逐漸惡化，2年前右腳因嚴重缺血不得不截肢，不到1年左腳腳趾又出現壞死並向上蔓延，醫師評估若延誤治療恐引發敗血症，只能再次截肢保命。

為重新站立，徐男先在門諾醫院製作右側義肢，靠拐杖練習行走；去年4月左腳截肢後，經義肢矯具團隊評估，為他量身打造一副完整義肢，逐步恢復行動能力。沒想到5個月後，一場突如其來的923洪災，卻讓努力成果瞬間歸零。

徐男回憶，洪災當晚他與妻子留在家中，洪水短時間內暴漲，擔任消防員的姪子趕來搶救，先將妻子攙扶至屋頂避難，再折返救他。當時水已淹至胸口，輪椅甚至開始浮起來，讓他一度以為再也無法脫身，所幸最後順利獲救，但義肢、家具與生活用品全被洪水沖走。

災後隔天，因原已排定心導管支架手術，徐男由家人緊急送往門諾醫院。院方考量其來自災區，主動安排單人病房，術後轉介護理之家，提供獨立套房與21天喘息住院照護，減輕家屬負擔。

得知徐男義肢在洪災中流失，門諾醫院義肢矯具團隊主動提出無償協助，重新為他製作一雙全新義肢，並搭配復健訓練反覆調整。徐男感動地說，重新站起來雖然不安，但在治療師耐心陪伴下，再次找回行走的信心，「重新站起來，感覺真好」，也感謝醫療團隊在最艱難時刻，陪他走過人生低谷。 花蓮徐姓退伍軍官因糖尿病相繼截肢雙腿，去年923洪災遭大水沖走義肢、險些滅頂。門諾醫院醫療團隊不僅無償重製全新義肢，協助他再次站起來。圖／門諾醫院提供 花蓮徐姓退伍軍官因糖尿病相繼截肢雙腿，去年923洪災遭大水沖走義肢、險些滅頂。門諾醫院醫療團隊不僅無償重製全新義肢，協助他再次站起來。圖／門諾醫院提供