東北風挾帶境外汙染物 北部、高屏空品差「亮橘燈」

受大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島。環保署今天指出，中南部位於下風處，汙染物易累積。今天竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

至於12日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

13日東北季風稍增強，環境風場為西北風至東北風，西北風至東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，各地寒冷，僅東半部有零星雨，明天溫度略為回升；周五前環境都偏乾，周二及周六各有一波東北季風影響，迎風面水氣略為增加。明起回溫，白天都有20度以上，但日夜溫差大，中南部後續可接近24、25度，但周三夜間清晨低溫只有12、13度。