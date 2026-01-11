總預算卡關T-PASS斷炊？ 劉和然籲行政院「行家說行話」

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。新北市副市長劉和然今天受訪表示，希望行政院在預算審查過程中「行家說行話」，不要用一些政治語言欺騙市民朋友。

劉和然說，TPASS去年是使用統籌預算處理，如果中央真心想要照顧廣大市民朋友，應該將TPASS當作延續性預算，只要不超過去年的額度，就能照常執行。

劉和然說，既然行政院想要把它當作非延續性預算當作政治議題處理，立法院也有規定，行政院可以把TPASS預算直接送立法院，立法院可以先行通過，就可以開始執行。

明天北北基桃四市將舉行交通首長會議，對於地方因應，劉和然強調，基北北桃不論中央預算如何處理，地方已編列相當比例的補助款，整體加起來約占補助總額的五成左右，以市府既有預算支應，用到今年6月其實都是夠的。