T-PASS被卡是否恢復1280？基北北桃工作會報前 北市交通局長說話了

中央政府總預算案仍卡關，TPASS 1200月票通勤族首當其衝，基北北桃公共運輸平台明天舉行工作會議，北市交通局長謝銘鴻說，會依照相關配比，因應4市預算。至於是否會恢復1280月票，他說，仍會維持1200月票。

北市交通局長謝銘鴻表示，如同副市長林奕華所說，主要是中央的預算尚未通過，屆時地方和中央匯聚補助款的大水庫，勢必就只能先由四市地方預算支應。

謝銘鴻說，明天會議內容，會有四市首長、交通月票委員小組來確認彼此間的預算分攤，「在中央預算沒有進來的情況下，依照地方的補助款、賣票的收入去模擬，初步估算，能夠撐到五、六月。」

至於中央預算遲遲未到，是否先恢復雙北1280月票？謝銘鴻說，還是會維持1200月票，目的是不要中斷及影響到民眾。