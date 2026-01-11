觀光發展基金收入增 債務全數還清
受到COVID-19疫情影響，觀光發展基金在民國110年時首度舉債。觀光署表示，隨著近年出入境旅客恢復，相關債務已全數還清，去年觀光機場服務費收入就達新台幣64.5億元。
觀光發展基金主要財源除了政府預算，還包括機場服務費、觀光署管有土地的租金及權利金收入、國家風景特定區門票、停車清潔維護費、賣店租金等收入。
不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，觀光發展基金曾面臨短收困境，在109年時宣布從110年起首度舉債。
原本預估觀光署將舉債上百億元，但隨著旅客回流，收入大增，觀光署表示，觀光發展基金114年在主要觀光機場服務費部分，收入約64.5億元，較113年基金收入57.83億元增加。
觀光署指出，因收入增加，觀光發展基金過去舉債部分已在114年9月全數還清。
