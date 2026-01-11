冷氣團逐漸減弱 明起白天回暖、日夜溫差大

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
氣象署指出，受大陸冷氣團影響，各地早晚仍偏冷，其中北台灣因直接受冷空氣影響，整天氣溫較低。隨著冷氣團強度逐漸減弱，明天白天後氣溫可望回升，各地高溫約20度上下，中南部甚至可達24至25度，但日夜溫差明顯。

氣象署提醒，明天清晨前北部仍維持低溫，西部因輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨與早晚務必注意保暖。

