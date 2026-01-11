冷氣團逐漸減弱 明起白天回暖、日夜溫差大

不少男性發現，自己上廁所時尿流不如以往強勁，甚至還會不小心滴到腳上，心中疑問：「是不是性能力變差了？」泌尿科醫師陳鈺昕提醒，排尿射不遠，並不能直接判定性功能出問題，但若同時伴隨尿流細小，容易中斷、夜間頻繁起床上廁所、排尿時出現疼痛，就不能掉以輕心，這些都可能是泌尿系統或性功能障礙的前期警訊。

