連日低溫蛋雞產蛋變少 明起蛋價漲3元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
受天氣寒冷導致產量減少，本周蛋價調漲3元。圖／聯合報系資料照片
強烈大陸冷氣團及寒流來襲，全台多地氣溫多日驟降，氣象署連續對許多縣市發布低溫特報。台北市蛋商公會今表示，連日低溫造成部分蛋雞產蛋量減少，本周蛋價調漲3元，批發價與產地價將分別來到42元與32.5元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，最近強烈大陸冷氣團與寒流的影響下，蛋雞產地溫差相當大，蛋雞因緊迫而導致產量減少，因此今天開會決議明起批發價由39元調漲至42元，產地價周三起由29.5元調漲至32.5元，均調漲3元。

劉威志說，歷年過年前的雞蛋買氣都會稍微增加，但這次主要受天氣因素影響，因此才調漲，後續價格變化仍待各方因素綜合考量。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，雞蛋每日產量約12.6萬箱（每箱約200顆），已能滿足國人每日所需。

