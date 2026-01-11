影／媽祖也愛表演藝術！紙風車2026開春彩排 白沙屯媽祖驚喜現身

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紙風車劇團10日於台中外埔演出，是2026年首場演出。下午進行彩排時，白沙屯媽祖突然繞進演出現場，停駐在舞台正前方。紙風車368工程今年邁進20年，這還是第一次遇到媽祖娘娘驚喜現身。紙風車執行長張敏宜表示，前幾年曾經有接到白沙屯拱天宮邀請演出，因檔期無法安排，媽祖驚喜現身看彩排，感謝媽祖娘娘賜福，「似乎也是來提醒要記得去演出」。

紙風車表示，白沙屯媽祖繞進彩排現場時，那一刻台上演員及工作人員又驚又喜，停下所有彩排動作，大家張大了嘴、合掌感恩。旁邊轎班人員表示「不用停下來，媽祖娘娘喜歡看你們演出。」

此時，導演決定請演員為媽祖娘娘好好跳一首舞，轎班人員也特地讓娘娘轉身面對舞台。音樂響起，演員隨之起舞，輕快樂音中，充滿活力的舞蹈讓現場觀眾也跟著跳起來。一首舞畢，繼續彩排，整段彩排後，媽祖娘娘起轎，開心搖晃並輕觸舞台，慢慢離開。

轎班人員表示，原本在外面大馬路前行，突然回頭往外埔夜市走，不知道媽祖娘娘要去哪裡，進到裡面才發現是紙風車在彩排，「媽祖娘娘想要看演出啊」。

