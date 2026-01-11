加油再等等 台灣中油自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。圖／本報資料照片
台灣中油自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

