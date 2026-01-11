快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

研究指過瘦健康風險高於輕微過重 醫揭3大威脅

中央社／ 台北11日電
丹麥研究指出，過瘦者健康風險高於輕微過重者。醫師表示，在「瘦即是美」的審美巨浪下，許多人不惜犧牲健康，釀肌肉不足、代謝異常，甚至罹病後恢復力差，死亡率提高。 示意圖／Ingimage
丹麥研究指出，過瘦者健康風險高於輕微過重者。醫師表示，在「瘦即是美」的審美巨浪下，許多人不惜犧牲健康，釀肌肉不足、代謝異常，甚至罹病後恢復力差，死亡率提高。 示意圖／Ingimage

丹麥研究指出，過瘦者健康風險高於輕微過重者。醫師表示，在「瘦即是美」的審美巨浪下，許多人不惜犧牲健康，釀肌肉不足、代謝異常，甚至罹病後恢復力差，死亡率提高。

在「瘦比什麼都重要」的時代，大眾常把焦點放在體重數字。丹麥學者在2025年出版的一篇研究結果顛覆過往印象，分析超過8萬人健康數據，發現過瘦比輕微過重更危險，推翻了大眾長期以來的迷思，以為瘦就代表體態輕盈、代謝良好。

這篇研究對象為白種人，以身體質量指數（BMI）22.5至24.9作為標準且最低健康風險的參考族群，結果發現BMI低於18.5健康風險高出3倍，即使在正常體重中偏低者，風險也顯著上升。相較之下，反而是BMI25至35的「過重至輕度肥胖」族群，死亡率並未明顯增加。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源近日透過新聞稿分析這篇研究，從科學的角度來看，過瘦絕不是健康的代名詞，反而可能是身體「能量儲備」不足的警訊。體重過輕常常不是因為「脂肪少」，而是「肌肉不足」，然而，肌肉量不足正是決定長期健康及生活品質的關鍵指標之一。

鄭乃源點出過瘦對身體的3大威脅，首先是「肌肉量不足等於免疫力及行動能力下降」，肌肉不只是外表線條，更是人體能量庫與免疫防禦來源。當肌肉量低，身體無法儲存足夠胺基酸，生病、發炎時缺乏修復能量，感染後恢復能力差，過瘦者面對感染或疾病更容易惡化。

第2點是「外表瘦不等於代謝健康，瘦胖子風險更高」，鄭乃源指出，健檢現場最常見的是代謝性肥胖、外表正常的瘦胖子，看起來纖瘦，容易失去警覺性，其實健康一直在亮紅燈，如內臟脂肪偏高、肌肉量不足、胰島素阻抗升高、血糖、膽固醇或發炎指標不佳。

第3點為「過瘦者在罹病後恢復力差，死亡率自然提高」，鄭乃源表示，身體太瘦的人一旦生病，沒有足夠的能量、蛋白質與肌肉支撐恢復，往往比一般人更快進入虛弱狀態，甚至出現併發症，這也是為什麼過瘦者的死亡風險明顯高於輕度過重者。

衛生福利部建議成人BMI正常範圍為18.5至24。鄭乃源引用內部2025年3萬3404筆健檢大數據，發現受檢者約5%屬於BMI過輕族群，其中86%為女性，呼籲追求健康，不是追求「更瘦」，而是追求「更強壯」，建議民眾不應單以BMI來衡量體重，應可更積極掌握身體組成狀況。

鄭乃源建議定期觀察體脂肪、肌肉量、內臟脂肪等數據變化，訂定正確飲食策略、調整蛋白質與總能量攝取、規劃阻力訓練與肌力訓練、穩定血糖與改善脂肪分布，以科學數據管理健康，而非盲目減重。當代謝穩定、肌力充足、身體組成健康，自然就會展現更好的外貌與活力。

死亡率 風險 BMI

延伸閱讀

海巡女下士怕BMI超標 竟多年偽造體檢表…涉犯重罪下場曝

北約為了格陵蘭內戰？美軍若入侵 丹麥1952年「立即開火」軍規仍有效

獨／命跑操場100圈讓8歲童邊跑邊哭肌肉拉傷 師挨罰才稱「開玩笑」

飯後散步控血糖，10分鐘就夠！研究告訴你「何時走」最有效

相關新聞

去年非法旅宿開罰1.2億元！北市旅館罰2035萬居冠 宜蘭民宿罰651萬元

交通部觀光署近期公布2025年各縣市非（違）法旅宿裁罰結果，非法列管旅館有1058家，較前年同期增加31家，而各縣市總計...

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

台北捷運淡水信義線（紅線）貫穿雙北精華地段，年運量高達1.3億人次，僅次於板南線，是許多通勤族的日常。不過，近期有網友搭乘時發現一個「數字怪象」，明明已經搭到終點站象山，但車站編號卻是「R02」，那傳說中的「R01」究竟去哪了？貼文引發熱議，也釣出許多在地人無奈揭露這條路線「難產10年」的辛酸真相。

假日可以爆睡到下午？ 醫曝最佳補眠時數：降低失智症風險

周末補眠，真的有助於大腦保養！減重醫師蕭捷健指出，研究發現，平日睡眠不足的人，若能在周末適度補眠，有助於提升大腦清除代謝廢物的效率，對於延緩老化、降低失智風險具有正面幫助，不過補眠僅能視為「加強保養」，平日仍應避免長期熬夜。

研究指過瘦健康風險高於輕微過重 醫揭3大威脅

丹麥研究指出，過瘦者健康風險高於輕微過重者。醫師表示，在「瘦即是美」的審美巨浪下，許多人不惜犧牲健康，釀肌肉不足、代謝異...

影／媽祖也愛表演藝術！紙風車2026開春彩排 白沙屯媽祖驚喜現身

紙風車劇團10日於台中外埔演出，是2026年首場演出。下午進行彩排時，白沙屯媽祖突然繞進演出現場，停駐在舞台正前方。紙風...

讀饗時光EP163｜華人味道法菜表達 Circum-如何思考蟹宴？

這幾年，「蟹宴」是台灣餐飲市場秋冬季的儀式感。米其林一星餐廳Circum-標榜「以法菜手法做華人味道」。30歲的主廚羅偉誠（Leo）如何處理七大蟹類食材？又如何詮釋「華人味道」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。