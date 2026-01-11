去年非法旅宿開罰1.2億元！北市旅館罰2035萬居冠 宜蘭民宿罰651萬元

交通部觀光署近期公布2025年各縣市非（違）法旅宿裁罰結果，非法列管旅館有1058家，較前年同期增加31家，而各縣市總計開罰1261次，共裁罰1億2021.9萬元，其中以台北市日租套房開罰256次、2035萬元最多；而非法列管民宿有566家，較前年同期減少21家，其中屏東縣減少16家最多。

根據觀光署統計，去年合法旅館共有3281家，非法列管旅館1058家，包含旅館325家、日租套房733家，其中，非法列管旅館以台北市268家最多，且全為日租套房，台中市有201家、宜蘭縣158家、高雄市124家、台南市117家。

觀光署資料指出，各縣市共稽查5456次，前3名分別為台北市1323家、台中市1101家、高雄市756家；總計開罰889次、9662.9萬元，其中以台北市開罰256次、2035萬元最多，台中市開罰163次、1978萬元次之，台南市則開罰139次、1898.4萬元。

觀光署表示，2025年合法旅館較2024年同期減少27家，變動並不大，僅0.82%，應為個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較2024年同期增加31家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中台北市減少7家最多。

民宿部份，觀光署統計，去年合法民宿有1萬2551家，較前年同期增加407家；未合法列管有566家，其中以屏東縣133家最多，南投縣119家次之，另外，宜蘭縣也有71家、台東縣68家。

觀光署指出，各縣市共稽查1萬798次，前3名分別為宜蘭縣1986家、花蓮縣1785家、澎湖縣1250家；總計開罰372次、2350萬元，其中以宜蘭縣開罰77次、651萬元最多，新北市開罰38次、遭罰268.8萬元，台東縣開罰58次、200萬元，花蓮縣開罰43次、166萬元。

觀光署分析，去年合法民宿較前年同期增加407家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；而未合法民宿較前年同期減少21家，主因為地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少16家最多。