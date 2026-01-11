快訊

85歲翁肺阻塞遇寒加劇 中醫調理1月喘咳改善

中央社／ 台中11日電

85歲吳先生因罹患慢性肺阻塞合併肺氣腫，最近天氣變冷，咳、痰、喘、胸悶的症狀加劇，半夜起身小便都好喘，食慾變差導致體重減輕，尋求中醫治療，1個月後症狀大幅改善。

天寶中醫診所今天發布文字稿，醫師陳霖光表示，正常情況下，吸入的空氣經過氣管、支氣管，到達肺泡進行氣體交換。抽菸者或因空氣污染、長期吸入石綿、煤灰等有害物質，肺部發炎肺組織被破壞，最後肺泡失去彈性，過度充氣後無法回彈，導致吸進來的空氣排不出去。

陳霖光指出，原本的小肺泡會融合成一個個巨大而無用的氣囊，使得氣體交換的表面積減少，血液中含氧量變少且二氧化碳變多，此時患者表現出咳嗽、痰、喘、胸悶、呼吸困難，肺功能也已損失大半，這是典型的慢性肺阻塞合併肺氣腫。

陳霖光處方「潤肺止咳、化痰定喘」中藥，藥材包含杏仁、款冬花、旋覆花、枳實、五味子、木香、黨蔘、白朮。吳先生服藥1個月，咳、痰、喘、悶症狀改善，呼吸順暢許多，食慾跟體力也變好了。

陳霖光提醒，慢性肺阻塞與肺氣腫同屬肺臟嚴重疾病，會因重感冒或病毒感染而急性惡化，急性惡化每發作1次，都會縮短下一次惡化的間隔時間。在平日緩解期可使用中醫調理來改善肺功能。患者也應儘快戒煙，遠離空氣污染或有害呼吸道的物質。

