周二周六各一波東北季風影響 周五颱風是否生成氣象署：持續觀察

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，各地寒冷，僅東半部有零星雨，明天溫度略為回升；周五前環境都偏乾，周二及周六各有一波東北季風影響，迎風面水氣略為增加。明起回溫，白天都有20度以上，但日夜溫差大，中南部後續可接近24、25度，但周三夜間清晨低溫只有12、13度。

劉沛滕表示，今天大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，北台灣整天偏冷，降雨方面，僅東半部有零星雨，周五前空氣都偏乾，西半部雲量不多，留意日夜溫差大。大陸冷氣團預計明天減弱，西半部仍要留意日夜溫差大。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕說，周五前僅東半部有零星降雨，其他地區都是多雲到晴。未來一周有兩波東北季風增強，首波周二增強，迎風面東北部降雨稍增加，但水氣不多；周六有另一波接續影響，這波東北季風水氣較多，基隆北海岸、北部山區及東半部降雨又增加。

溫度方面，劉沛滕指出，今天大陸冷氣團影響，整天溫度偏低，明天白天略為回升，西半部仍有輻射冷卻，日夜溫差大。周二東北季風增強，周三又有輻射冷卻，中南部要特別留意清晨低溫，周六則又有下一波東北季風影響。

劉沛滕表示，這波冷氣團結束影響台灣後，後續仍受一波波東北季風影響，至於南方地區，菲律賓東方海面略有低氣壓影響，周五、周六有一些雲系在菲律賓東方海面發展，是否會形成熱帶性低氣壓或颱風，是後續觀察重點。 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署網站