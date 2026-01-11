假日可以爆睡到下午？ 醫曝最佳補眠時數：降低失智症風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
平日睡眠不足的人，若能在周末適度補眠，有助於提升大腦清除代謝廢物的效率。示意圖／Ingimage
周末補眠，真的有助於大腦保養！減重醫師蕭捷健指出，研究發現，平日睡眠不足的人，若能在周末適度補眠，有助於提升大腦清除代謝廢物的效率，對於延緩老化、降低失智風險具有正面幫助，不過補眠僅能視為「加強保養」，平日仍應避免長期熬夜。

蕭捷健在臉書分享，一項研究以4000多名成年人為對象，透過穿戴式腦波裝置與影像檢測技術，長期追蹤受試者的大腦變化。結果顯示，周末比平日多睡1.5至2個小時的人，大腦清除代謝廢物的效率可提升約22%，有助於啟動大腦的深層修復機制。

蕭捷健說明，人在白天活動時，腦細胞會產生一種稱為「類澱粉蛋白（Amyloid-beta）」的代謝廢物，這類物質被認為是失智症的重要致病因子。而大腦本身具備一套清除系統，稱為「膠淋巴系統（Glymphatic System）」，僅在深層睡眠時才會活躍運作，負責將這些廢物排出。

蕭捷健指出，許多上班族平日因加班或作息不規律而長期睡眠不足，腦內代謝廢物容易累積。研究發現，周末適度延長睡眠時間，確實能加強大腦的清除效率，但並不代表可以在平日長期熬夜，再靠周末「一次補回」。他強調，補眠只能算是保養措施，無法修復長期睡眠不足造成的傷害。

至於如何有效補眠，蕭捷健建議，周末補眠時間以比平日多1.5至2小時為宜，若一口氣睡到下午甚至傍晚，反而可能打亂生理時鐘。此外，不論是夜間睡眠或補眠，睡眠環境應盡量保持完全遮光，有助於提升深層睡眠品質，讓大腦清除系統順利運作。

失智症 生理時鐘 老化

