基隆-石垣島「八重山丸渡輪」將開航 謝國樑開箱：結合深度旅遊
營運基隆-石垣島航線的「八重山丸渡輪」客貨渡輪近期將開航，客艙裝潢與主體整備都已完成，正在啟航前最後測試，標準房每人2700元起，適用到明年2月底的淡季促銷票價，通鋪最低每人只要2000元起。市長謝國樑開箱表示，將成為基隆通往國際海島的新航線，將結合基隆深度旅遊規畫。
謝國樑登上八重山丸渡輪參觀各項設施，他說，從基隆港出發，航程約7小時，睡一覺就能抵達日本石垣島，少了機場的匆忙，多了海上旅行的從容。船上規畫多種房型，包含標準房、家庭房，以及空間寬敞、設備升級的豪華套房，不論是親子、朋友或想要更舒適旅程的旅客，都能找到適合的選擇。
謝國樑表示，船上設施相當豐富，不只有餐廳，還有 KTV 與咖啡廳，一邊看海、一邊放鬆，讓航程本身就成為旅程的一部分。這條航線，讓基隆港再次走向國際，也為市民與旅客帶來更輕鬆、有風格的出國新選擇，未來更要努力讓這條新航線與基隆在地觀光結合，讓國際旅客來到基隆，體驗基隆之美。
營運的華岡集團總經理洪郁航表示，經營此航線是基於台日友好，日本希望八重山有定期的客貨輪，希望帶動觀光旅遊，母港設在基隆，一登船的大廳就有基隆夜景大圖，有供餐、伴手禮等，希望有穩定客運量。石垣島在日本被稱為「東方的馬爾地夫」，有可以以直接看到珊瑚礁的清澈海水，提供石垣島慢活的體驗，可規畫3到5天遊程玩其他的小島。
目前針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校，同步落實客艙服務人員的實務演練，待所有指標皆達到驗收標準後，將對外公布首航日期。規畫每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回。
華岡集團已公布的淡季票價到今年2月價格，單程通鋪共有3間，每間可容納15名乘客，總共可容納45名，淡季每人價格2000元；標準房C房型中，2個通鋪床位每人2700元，2張上下舖床位每人3400元；標準房B房型中，2張單人臥鋪、1張上下鋪、2張上下鋪每人都是2700元；標準房A通鋪可容納6人，總共34間，每人3400元。
