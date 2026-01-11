快訊

女廁遭占30分鐘 清潔員關心被狠甩巴掌…北捷：支持提告

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷廁所被占用卅分鐘，清潔員關心被女乘客狠甩巴掌，北捷將提告。報系資料照
北捷府中站8日下午3時43分，有間女廁有長時間使用警訊，清潔人員前去關心時，竟被走出廁所間的旅客甩巴掌，站長獲報後立即通報捷警、轄區員警，北捷表示，依法可處7500元罰鍰，後續將對旅客提告。

根據北捷規定，只要廁所使用超過30分鐘以上，就會要去關心狀況。北捷說明，當時府中站女廁有長時間使用警訊，於是站長請清潔人員前往關心，並確認旅客是否需要協助。

不料，旅客出廁間後即對清潔人員咆哮並摑掌；車站站長立即通報行控中心、捷警、轄區員警，警方將該名施暴旅客帶回偵辦。

北捷說，依照台北捷運依大眾捷運法，妨礙大眾捷運系統站、車人員執行職務，且以言語謾罵或暴力相向，可開罰7500元罰鍰；當日已協助清潔人員就醫驗傷，後續將對旅客暴力行為提告。

北捷強調，對於旅客暴力行為，公司強力譴責並重申「暴力零容忍」，若遇類似情事，一律依法送辦，絕不輕縱。

