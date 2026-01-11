快訊

尿不遠等於性能力變差？ 醫喊留意3症狀：性功能障礙前期警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少男性發現，自己上廁所時尿流不如以往強勁，甚至還會不小心滴到腳上，心中疑問：「是不是性能力變差了？」示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
不少男性發現，自己上廁所時尿流不如以往強勁，甚至還會不小心滴到腳上，心中疑問：「是不是性能力變差了？」泌尿科醫師陳鈺昕提醒，排尿射不遠，並不能直接判定性功能出問題，但若同時伴隨尿流細小易中斷、夜間頻繁起床上廁所、排尿時出現疼痛，就不能掉以輕心，這些都可能是泌尿系統或性功能障礙的前期警訊。

泌尿科醫師陳鈺昕在經營的診所粉專指出，尿流強弱主要與泌尿系統結構及功能有關，包括膀胱收縮力、尿道阻力以及骨盆底肌狀態，而影響性能力的關鍵，反而多與心血管健康、荷爾蒙濃度、代謝狀況（如肥胖、糖尿病）、心理壓力及生活習慣有關，與排尿「射不射得遠」並非同一回事。

至於尿流變短、變弱的常見原因，陳鈺昕整理出四大類。首先是尿道結構差異，例如尿道口大小、尿道長度，或包皮因素，都可能影響排尿時的水柱強度；其次是膀胱收縮力不足，正常情況下，膀胱充滿尿液時會透過逼尿肌收縮將尿液排出，若因老化或長期憋尿導致逼尿肌功能下降，排尿射程自然會受影響。

第三個原因則是尿道阻力增加。陳鈺昕指出，男性隨年齡增長，攝護腺容易出現增生情形，當攝護腺壓迫尿道時，尿流就會變細、變慢。最後則與骨盆底肌有關，肌力不足時容易漏尿，而肌肉過度緊繃，則可能讓排尿變得不順。

不過，陳鈺昕也提醒，雖然尿不遠本身不等於性能力下降，但若同時出現其他泌尿症狀，仍要提高警覺，可能是性功能障礙的前期訊號。例如尿流細小、容易中斷，常見於攝護腺肥大或發炎患者，可能影響勃起時的血液循環；夜間頻繁起床上廁所，會導致睡眠不足，進而影響睪固酮分泌與性慾。若排尿時出現疼痛或不適，則可能與泌尿道感染或發炎有關，進一步影響骨盆區的神經與血管功能。

在日常保養方面，陳鈺昕建議，可透過凱格爾運動（專門鍛鍊骨盆底肌）幫助提升排尿與控制能力；養成定時、定量補充水分的習慣，有助維持膀胱彈性；飲食上多攝取富含茄紅素與鋅的食物，也有助於攝護腺健康。此外，避免久坐、多起身活動，能減少會陰部壓迫，對下半身肌群協調也有正面幫助。

尿道 廁所 性能力 泌尿科 尿液

