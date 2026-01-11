辦年貨找優質水產品 漁業署推薦「買魚去」平台

快訊

中央社／ 台北11日電

農曆春節即將到來，民眾開始採買年貨，農業部漁業署推薦到「買魚去GO FISH」平台，選購各類優質國產水產品。

「買魚去GO FISH」是漁業署為提供國人優質國產海鮮的便利網購安心網站，與各地漁會、漁民團體合作，推出專屬台灣水產品的平台，並有各項認驗證把關，結合現代化冷鏈，從漁獲上岸加工、真空包裝，到冷凍物流配送至餐桌，打造優質、安心、新鮮的生產銷售一條龍。

根據漁業署最新提供的資訊，隨著年節的腳步逼近，已協調產業團體加強漁產品供應及調配，確保國產魚貨供應無虞，共推出17組優惠年節組合，只要在「買魚去-有魚有春年貨大街電商平台專區購買商品，即享消費滿額折扣優惠。

漁業署說，這次推出的「有魚有春年貨大街」，有「時來運轉」意涵的龍虎斑、象徵「富貴昌盛」的黃金鯧、「節節高升」海水白蝦、「吉祥如意」的鱸魚、「玲瓏剔透」的透抽、充滿創意鬼點子鬼頭刀魚丸、具有南台灣家魚稱號的虱目魚肚、「年年有鰆」彈牙美味土魠魚、「代代昌盛」的白帶魚、「卷卷團圓」的小卷、「健康長壽」的鰻魚、「花開富貴」的鯖魚以及「幸運之星」吳郭魚。

