今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
昨天和今天清晨6時氣溫比較。擷取自鄭明典臉書
昨天和今天清晨6時氣溫比較。擷取自鄭明典臉書

昨天清晨北部及西半部不少地區低於10度，但今晨升高不少，多在10度以上，一口氣升高4、5度。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼出昨天清晨和今天清晨6時溫度比較，指出差異明顯的氣溫分布，並非有暖空氣來，關鍵還是雲量的變化。

鄭明典指出，有人形容，雲是大地的暖被，還蠻貼切的。

鄭明典指出，早期全球暖化科學爭議，最大的不確定性就是雲量的變化，到底全球暖化會如何影響雲量？除了暖化之外，還有其它可以影響雲量的因子嗎？這兩個科學議題，其實並沒有完全解答。

暖化 鄭明典 科學

今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

昨天清晨北部及西半部不少地區低於10度，但今晨升高不少，多在10度以上，一口氣升高4、5度。中央氣象局前局長鄭明典稍早在...

再冷一天 天氣風險：明起氣溫逐漸回升周六冷空氣再來

1月起冷空氣一波波，冷個沒完。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今天再冷一天，周一起氣溫逐漸回升，下波冷空氣預計周六...

強冷氣團暫時退場！粉專：享受冬日陽光本周最幸福

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，強冷氣團暫時退場，另一方面，由於環境水氣減少，降雨區域縮減，台灣各地大多為多雲到晴天氣...

15縣市低溫特報 恐出現10度以下低溫

中央氣象署上午6時35分針對全台15縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下低溫。

