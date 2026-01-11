今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

昨天清晨北部及西半部不少地區低於10度，但今晨升高不少，多在10度以上，一口氣升高4、5度。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼出昨天清晨和今天清晨6時溫度比較，指出差異明顯的氣溫分布，並非有暖空氣來，關鍵還是雲量的變化。

鄭明典指出，有人形容，雲是大地的暖被，還蠻貼切的。

鄭明典指出，早期全球暖化的科學爭議，最大的不確定性就是雲量的變化，到底全球暖化會如何影響雲量？除了暖化之外，還有其它可以影響雲量的因子嗎？這兩個科學議題，其實並沒有完全解答。