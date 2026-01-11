快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

淡江大橋究極美學5／回家築橋 留日台灣人投入淡江大橋倍感光榮

中央社／ 台北11日電

淡江大橋PERIJapan專案經理黃銘祥在異鄉打滾近30年，返鄉參與具指標性的重大公共建設——淡江大橋主橋塔模板工程，這不只是一項工程任務，更是一段「回家築橋」的人生歷程。

黃銘祥出生、成長於新北市，年輕時遠赴日本求學、工作，人生軌跡最終又回到淡江大橋。將近10年前，他終於再次與故鄉的土地產生交集。

1972年出生的黃銘祥，是土生土長的台灣人，在台灣完成大學學業後，24歲那年搭上90年代台灣的留學熱潮。與多數人選擇歐美不同，他決定前往鄰近的日本，在關西大學攻讀經濟研究所。

「當時就是覺得，不想跟大家一樣跑去美國，而且對日本有點喜歡。」這個單純的動機，讓黃銘祥在日本一待就是近30年。

●從異鄉轉回故鄉 花6年關注追蹤淡江大橋

畢業後，黃銘祥留在日本工作，早期投入化學藥品、保健食品、肥料工廠等產業，雖看似與文科背景無關，卻長期專職大中華圈海外業務，累積深厚的國際溝通與專案經驗。

直到2016年5月，他加入模板系統大廠PERI Japan，人生正式與土木工程產生交會。

同年，黃銘祥便鎖定淡江大橋這項工程，「這個案子太有名了，在這個業界一輩子可能都碰不到這麼大的案子。」他花了整整6年時間持續追蹤、研究此案。

淡江大橋主橋塔模板工程因設計難度極高，曾讓多家國際大廠望而卻步。黃銘祥憑藉對台灣環境的熟悉、語言優勢，以及6年不間斷的追案紀錄，向公司力爭，「除了我，沒有更適任的人選。」

最終，他獲得PERI集團的信任，以「淡江大橋專案經理」身分，帶領團隊回到台灣，這也是他用專業為自己與家鄉贏得的榮耀。

黃銘祥負責整體對外協調、材料排程與財務管理，而在技術與現場執行層面，則仰賴最堅實的後盾——專案現場經理平澤純。

值得一提的是，台灣橋梁史上，高屏溪斜張橋於1999年落成時，曾是亞洲最長的單塔不對稱斜張橋。平澤純的師父當年正是參與該橋的工程人員之一，如今這份技藝與精神，延續到了淡江大橋。

●3D曲面橋塔造型 兩套模板系統交替施作

平澤純是PERI的技術專家，他回憶，加入淡江大橋團隊時正值世代交替，必須帶領年輕工程師，在疫情與烏克蘭戰爭導致材料緊缺的情況下，完成這項在他眼中「從頭到尾都很難」的工程。

淡江大橋主橋塔採複雜3D曲面設計，塔腳自下而上，原本的雙塔逐漸融合成單塔。橋塔下方雙塔腳柱區（U2至U29）與塔頂造型區（U51至U53）斷面變化劇烈，採飛模系統吊掛施工；上方合併區（U30至U50）高度超過108公尺，斷面相對穩定，則使用自動爬模系統，提高施工效率。

然而，兩種模板系統交替使用，涉及不同工廠材料規格混用，且需在短時間內完成自動爬模系統軌道鋪設，技術門檻極高。

傳統系統模板講求「重複使用」，但淡江大橋每一升層幾乎都是不同曲面，即便在自動爬模區段，每層仍需修改16片模板中的4片。尤其頂部U51至U53升層，曲面變化更甚以往，每一層即便順利施工，也需耗時一個月。

施工過程中，黃銘祥除了承擔整體管理，還需與業主、營造商，以及斜索、鋼箱等不同工種協調塔吊使用時間，使施工期程拉長，原估兩年半的工程，最終歷時2年10個月完成。

2025年9月中旬，淡江大橋主橋塔模板施作順利完工。黃銘祥回到日本，回憶起站在橋塔下仰望，或在河堤遠望夕陽的那一刻，他用「開心」與「光榮」形容自己的心情。

「能在加入PERI不到10年，就承接到這麼重要的工程，真的很幸運。」他說。

對黃銘祥而言，淡江大橋的意義早已超越專案本身，「最大的意義，是即使人在國外，仍能為家鄉做出貢獻。」他笑著說，這座橋規劃可使用120年，未來帶著家人、子孫回台灣時，還能指著橋說：「這是爸爸做的橋、這是阿公做的橋。」那將是一段屬於台灣，也屬於他人生的歷史。

淡江大橋 日本 人生

延伸閱讀

淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

萬人倒數、煙火跨河綻放 淡水、八里近9萬人迎新年

新北跨年淡江大橋煙火秀 市府分享10處最佳觀賞點

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里10大最佳觀賞點 35,520發煙火點亮淡江大橋 橋河共演迎接2026！

相關新聞

今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

昨天清晨北部及西半部不少地區低於10度，但今晨升高不少，多在10度以上，一口氣升高4、5度。中央氣象局前局長鄭明典稍早在...

再冷一天 天氣風險：明起氣溫逐漸回升周六冷空氣再來

1月起冷空氣一波波，冷個沒完。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今天再冷一天，周一起氣溫逐漸回升，下波冷空氣預計周六...

強冷氣團暫時退場！粉專：享受冬日陽光本周最幸福

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，強冷氣團暫時退場，另一方面，由於環境水氣減少，降雨區域縮減，台灣各地大多為多雲到晴天氣...

15縣市低溫特報 恐出現10度以下低溫

中央氣象署上午6時35分針對全台15縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下低溫。

比爾蓋茲、賈永婕都在打 匹克球為何成跨世代社交運動？

在國外，微軟創辦人比爾蓋茲帶著全家人揮拍同樂，卡戴珊姊妹在豪宅自建匹克球場，網球傳奇巨星阿格西、好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐也躍入這場熱潮；在台灣，知名企業仰德集團積極推廣，藝人陳美鳳與台北101董事長賈永婕等人同樣熱衷參與，「匹克球」這顆塑膠球正悄然滾入企業界、名流聚會與投資圈，成為跨世代、跨領域的共同語言。 從社區公園起家，從8歲到80歲都為之瘋狂，匹克球為何能迅速席捲企業界與演藝圈，成為成長快速的社交運動？低門檻、高互動、強黏著度的設計，如何讓陌生人快速建立信任，甚至催生新產業與新商機？本文深入解析，匹克球如何從一項運動，重塑全球的新型社交場域。

恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

恐有颱風生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。