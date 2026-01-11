淡江大橋究極美學5／回家築橋 留日台灣人投入淡江大橋倍感光榮
淡江大橋PERIJapan專案經理黃銘祥在異鄉打滾近30年，返鄉參與具指標性的重大公共建設——淡江大橋主橋塔模板工程，這不只是一項工程任務，更是一段「回家築橋」的人生歷程。
黃銘祥出生、成長於新北市，年輕時遠赴日本求學、工作，人生軌跡最終又回到淡江大橋。將近10年前，他終於再次與故鄉的土地產生交集。
1972年出生的黃銘祥，是土生土長的台灣人，在台灣完成大學學業後，24歲那年搭上90年代台灣的留學熱潮。與多數人選擇歐美不同，他決定前往鄰近的日本，在關西大學攻讀經濟研究所。
「當時就是覺得，不想跟大家一樣跑去美國，而且對日本有點喜歡。」這個單純的動機，讓黃銘祥在日本一待就是近30年。
●從異鄉轉回故鄉 花6年關注追蹤淡江大橋
畢業後，黃銘祥留在日本工作，早期投入化學藥品、保健食品、肥料工廠等產業，雖看似與文科背景無關，卻長期專職大中華圈海外業務，累積深厚的國際溝通與專案經驗。
直到2016年5月，他加入模板系統大廠PERI Japan，人生正式與土木工程產生交會。
同年，黃銘祥便鎖定淡江大橋這項工程，「這個案子太有名了，在這個業界一輩子可能都碰不到這麼大的案子。」他花了整整6年時間持續追蹤、研究此案。
淡江大橋主橋塔模板工程因設計難度極高，曾讓多家國際大廠望而卻步。黃銘祥憑藉對台灣環境的熟悉、語言優勢，以及6年不間斷的追案紀錄，向公司力爭，「除了我，沒有更適任的人選。」
最終，他獲得PERI集團的信任，以「淡江大橋專案經理」身分，帶領團隊回到台灣，這也是他用專業為自己與家鄉贏得的榮耀。
黃銘祥負責整體對外協調、材料排程與財務管理，而在技術與現場執行層面，則仰賴最堅實的後盾——專案現場經理平澤純。
值得一提的是，台灣橋梁史上，高屏溪斜張橋於1999年落成時，曾是亞洲最長的單塔不對稱斜張橋。平澤純的師父當年正是參與該橋的工程人員之一，如今這份技藝與精神，延續到了淡江大橋。
●3D曲面橋塔造型 兩套模板系統交替施作
平澤純是PERI的技術專家，他回憶，加入淡江大橋團隊時正值世代交替，必須帶領年輕工程師，在疫情與烏克蘭戰爭導致材料緊缺的情況下，完成這項在他眼中「從頭到尾都很難」的工程。
淡江大橋主橋塔採複雜3D曲面設計，塔腳自下而上，原本的雙塔逐漸融合成單塔。橋塔下方雙塔腳柱區（U2至U29）與塔頂造型區（U51至U53）斷面變化劇烈，採飛模系統吊掛施工；上方合併區（U30至U50）高度超過108公尺，斷面相對穩定，則使用自動爬模系統，提高施工效率。
然而，兩種模板系統交替使用，涉及不同工廠材料規格混用，且需在短時間內完成自動爬模系統軌道鋪設，技術門檻極高。
傳統系統模板講求「重複使用」，但淡江大橋每一升層幾乎都是不同曲面，即便在自動爬模區段，每層仍需修改16片模板中的4片。尤其頂部U51至U53升層，曲面變化更甚以往，每一層即便順利施工，也需耗時一個月。
施工過程中，黃銘祥除了承擔整體管理，還需與業主、營造商，以及斜索、鋼箱等不同工種協調塔吊使用時間，使施工期程拉長，原估兩年半的工程，最終歷時2年10個月完成。
2025年9月中旬，淡江大橋主橋塔模板施作順利完工。黃銘祥回到日本，回憶起站在橋塔下仰望，或在河堤遠望夕陽的那一刻，他用「開心」與「光榮」形容自己的心情。
「能在加入PERI不到10年，就承接到這麼重要的工程，真的很幸運。」他說。
對黃銘祥而言，淡江大橋的意義早已超越專案本身，「最大的意義，是即使人在國外，仍能為家鄉做出貢獻。」他笑著說，這座橋規劃可使用120年，未來帶著家人、子孫回台灣時，還能指著橋說：「這是爸爸做的橋、這是阿公做的橋。」那將是一段屬於台灣，也屬於他人生的歷史。
