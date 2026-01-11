淡江大橋究極美學4／淡江大橋鋼梁沒有一顆螺栓 張氏兄弟做到了

淡江大橋鋼梁沒有使用一顆螺栓，採取全斷面焊接，承攬鋼構工程的建山機械董事長張慶成、總經理張慶宗兄弟檔「碰到問題，不要找藉口，就找方法」，以行動拼出全橋鋼構。

清晨5時許，淡水河口天色微亮之際，淡江大橋的工地上，早已有人影開始移動，這樣的清晨，3年多來幾乎天天如此。站在第一線的，是建山機械總經理張慶宗；宜蘭工廠裡，是他的哥哥──建山機械董事長張慶成。

建山機械成立於民國73年，早年從事水泥廠、礦山、碼頭物流等傳統產業機械設備，沒有人會想到，這家資本額從新台幣300萬元一路成長到1.2億元的公司，未來會與備受矚目的淡江大橋工程緊密相連。

轉捩點出現在2001年，建山接下基隆西定河鋼構橋梁製作工程，那一座橋，讓建山正式踏進鋼構橋梁的世界，也替後來承接淡江大橋鋼構工程，奠定基礎。

●逐節焊接巨型鋼梁節塊 「做給你看」

然而，淡江大橋全橋鋼梁節塊採用全斷面焊接，沒有一顆螺栓，量體龐大、風險極高，就連大型鋼構廠都打退堂鼓。

2017年間，曾有一家有意投標淡江大橋工程的營造廠商主動接洽建山。張慶成透露，當時曾請日本浮吊船廠商估價，僅一年吊裝費用就高達17億元，加上附帶條件相當嚴苛，又有諸多不可控風險。該營造廠商認為，以當時的經費預算明顯偏低，決定不參與投標。

直到2019年，工信工程得標後，找遍全台鋼構廠，沒人願意接，輾轉找到了建山。「我那時候就把整座橋從頭到尾怎麼做，全部講給他聽。」張慶成說，他早在2017年對淡江大橋施作細節與難度就有深入的研究，「不是臨時起意，是使命、也是因緣到了。」

在「建山不行」的質疑聲中，張家兄弟扛起淡江大橋鋼構工程。張慶成回憶起，會議上有人當面直說：「建山不行，趕快換人。」理由很簡單──公司不夠大、名氣不夠響。

「如果我是他們，我也會反對。」張慶成很坦白，但他也清楚，建山缺的不是技術，而是被看見的機會，於是兄弟倆用最工程人的方式回應質疑，「做給你看。」

張家兄弟在淡江大橋工程中分工明確，無縫接軌3年多時間，張慶成長期駐守宜蘭工廠，負責製作、設備研發、材料調度，張慶宗幾乎天天在工地，清晨5時前到場，晚上9、10時才離開，一年只休3天，就連颱風天無法進工地，他也改回工廠開會、備料、討論工法。

「不是我們比較厲害，是我們花的時間跟精神比別人多，心在哪裡，成就就在哪裡。」張慶宗說得很平靜，話中帶著時間累積的重量。

這樣的投入，是為了極端嚴苛的工程條件。淡江大橋採全斷面焊接，鋼構本體同時具備平面與側邊雙弧度、外型宛如一艘船，橋梁由每節長15公尺、寬70公尺的巨型鋼梁節塊所組成，單節重量超過500噸到750噸。

如此龐然巨物，採用難度極高的海上懸臂吊裝工法進行組裝，鋼梁節塊先於台北港完成二次組裝，再由平台船運送至淡水河口，在起伏的海面上，施工團隊利用懸臂工作車把鋼梁節塊自平台船上懸空吊起，精準對接前一節鋼梁，逐節拼接出這座巨型鋼橋。

●不找藉口找方法 自行設計關鍵設備

僅靠現成設備遠遠不夠，為了讓施工能夠穩定推進，建山自行設計多項關鍵機械設備投入，包括鼻峰成形機、U形肋梁成形機、曲度成形整形機、潛弧自動焊接機、懸臂吊裝工作車、梁底工作車、節塊拉進系統。

「只要你在現場看得到的鐵，幾乎都是我們自己做的。」張慶成自信地說道，這句話不只是驕傲，更是對整體工程能力的寫照。

張慶成還分享，團隊工作的精神——碰到問題，「不要找藉口，就找方法」、「決定之後就把它做到最好」，已成為兄弟與團隊之間共同堅持的核心價值。

而精密的設備，也必須搭配對材料特性的深刻理解，包括焊接須考量溫度變化，例如焊接時要先加溫，焊好後還必須蓋上保溫毯，避免退溫太快斷裂，進入合龍階段後，日夜溫差大，白天不適合焊接，往往要等到晚上11時才開工，一路焊到天亮，白天再讓焊工休息。

張慶宗一一點出魔鬼細節，「沒有經驗，你根本不知道鋼構會怎麼熱脹冷縮。」

外界的聲音開始轉變。隨著淡江大橋工程進入後期，過去對建山的質疑逐漸消失，取而代之的，是另一種反問——如果沒有建山，這座橋現在會變成什麼樣？

「這座橋成功，我們辛苦一陣子，會驕傲一輩子。」張慶成說。

對張家兄弟而言，淡江大橋不只是一件案子，而是一次證明的機會──證明台灣的中小企業、工程師與勞工，只要不怕苦，不怕難，肯找方法，只有想不到，沒有做不到，就能完成世界級的工程。