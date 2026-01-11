淡江大橋究極美學1／以景觀為優先 淡江大橋謙遜禮敬夕照

淡水夕照，波光映照山景，無限詩意及浪漫，由世界知名建築師札哈．哈蒂所設計的淡江大橋，讓位給自然景觀，合十祈禱的橋塔及斜張橋身，以謙遜而優雅姿態，融入淡水的天際線。

淡水河在入海口前徐徐展開，日落時分，天色由藍轉橘，光影變化，在這樣一個被時間與自然反覆書寫的場景裡，誕生了淡江大橋；建築師並沒有急著宣告它的存在，相反地，而是先傾聽風景。

在多數橋梁設計中，橋本身往往佔據視覺的主位，包括橋型、結構等。然而，淡江大橋所面對的，不只是一條河，而是一個早就已經存在人們心中的風景──淡水夕照，向來為藝術家、文學家和市井百姓所頌讚。

作為台灣首例以國際競圖辦理設計的橋梁，英國札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects；簡稱ZHA）、德國理安工程顧問公司（ Leonhardt, Andräund Partner VBI AG；簡稱LAP）以及中興工程顧問公司組成的團隊，並沒有急著定型，而是特地走訪淡水河沿岸12處熱門觀賞夕陽的地點。

黃劭暐是札哈．哈蒂建築師事務所淡江大橋項目總監，他接受中央社專訪時回憶著，團隊走訪淡水老街、滬尾砲台、八里河岸等景點，從春分、夏至、秋分到冬至，模擬夕陽在不同季節的落點，以確認單一橋塔不會擋到主要的落日。

●走訪12處景點才設計 橋塔不擋落日

以景觀為優先的前提下，設計團隊進一步回應交通建設與道路使用需求。淡江大橋主線採雙向4車道配置，跨河主橋並預留捷運輕軌空間，增設機車道及人行、自行車通行設施。

相較之下，黃劭暐透露，在國際競圖階段，其他團隊採用2層或3層配置方式，透過垂直分層區隔使用者動線，「車行在這一層，慢行系統在另一層，人行動線可能就在上方。」

在各個參與競圖團隊的多元嘗試設計中，札哈．哈蒂建築師事務所選擇回歸到重要課題，思考如何將橋梁對環境的影響盡量降低。

黃劭暐表示，團隊採用鋼箱梁作為橋面結構，深度僅4公尺，從遠端觀看時，橋梁在海平面上方幾乎只呈現一條水平線，使整體視覺更加乾淨。

在德國理安工程（LAP）和中興工程於競圖之初將橋型確認後，札哈．哈蒂團隊在競圖階段共設計20、30種不同淡江大橋橋型；往後在歷時近2年時間反覆修正、優化，並且符合工程及結構要求才定案。

這座橋完工後會是世界最長跨距單塔不對稱斜張橋，主跨距長達450公尺，獲CNN評選為2025年全球11大重要建築之一。黃劭暐說：「我們覺得這個橋型，最能表達出律動的概念。」

這樣「律動感」的設計追求，並非只來自工程計算或結構模擬。事實上，淡江大橋設計圖雛形的另一個起點，並不在工程圖紙上，而是在雲門舞集，創新的橋塔設計正是從那裡獲得啟發。

時間回到2015年，黃劭暐與團隊來台尋找合作夥伴期間，因緣際會來到雲門舞集並登上屋頂。他表示，從那個高度回望整個淡江大橋的出海口，那一刻給人第一個感覺就是「這裡其實是一個景緻非常動人的地方。」

●擁抱人文情懷 雲門舞者的手成了靈感

也正是從那次經驗開始，當黃劭暐與團隊回到事務所正式展開設計時，這個畫面一直留在他們腦海裡。黃劭暐表示，團隊開始思考人的律動，並結合在地文化工作者的想法，並將紅樹林的自然環境納入整體想像。

設計團隊走訪雲門舞集，將「靜謐舞者」的意象轉化為高達211公尺、相當於70層樓高的主橋塔造型──纖長而微微彎曲，宛如舞者雙手合十、向上伸展的姿態，使得橋體線條流暢柔和，讓冰冷的結構，多了一份溫柔的律動。

暮色降臨，淡江大橋點燈，換上另一種面貌，景觀燈柱沿橋面鋪展，當夜色由淡入濃、由靜轉動，逐步引領視線走向主橋塔，宛如舞者起跳前那一刻的凝視與等待。

黃劭暐提到，當初提出淡江大橋的競圖時，確實有不少人認為與有「曲線女王」之稱札哈．哈蒂過去的作品，相比，看起來似乎顯得比較簡單。但事實上，這座橋反而在細部之中蘊含非常多層次的變化。

黃劭暐以主橋塔為例，截面從凸面逐漸轉為凹面，再一路向上延伸，中間有大量細微的變化，加上斜拉鋼索配置，透過一系列傾斜的景觀燈柱，在中段形成微微隆起的節奏，整體呈現出波浪形式，這樣的燈柱設計，在全球的橋梁案例中其實相當少見。

淡江大橋景觀燈柱未來不只是功能性的照明設施，黃劭暐指出，景觀燈柱的設計，不但讓行駛橋樑的車輛和步行或騎行的民眾感受到行進間的動感，也在遠處映射出起伏的光線律動。

獨樹一幟的景觀燈柱照明襯托主橋塔的景觀照明，如同巴黎鐵塔在夜晚點亮城市，黃劭暐相信，淡江大橋不但烘托了淡水河口的夕陽和夜景，也讓台灣擁有令人驕傲的世界級地標。