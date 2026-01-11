再冷一天 天氣風險：明起氣溫逐漸回升周六冷空氣再來

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周白天舒適早晚冷，但需留意日夜溫差大。聯合報系資料照片
1月起冷空氣一波波，冷個沒完。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今天再冷一天，周一起氣溫逐漸回升，下波冷空氣預計周六報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

廖于霆指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但氣溫偏低。北部東北部白天高溫16-17度，中部18-20度，南部及東南部20-23度，不算非常冷。但入夜後北部東北部低溫10-13度，中南部與東南部低溫12-16度，感受起來還是相當寒冷。

廖于霆表示，周一開始，北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部東北部低溫13-14度，其他地區14-17度。預測未來一周各地高溫以每天一度逐漸上升，到了周五各地高溫都可來到24-28度。下波冷空氣預計周六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

降雨方面，未來一周台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說周五前，各地陽光露臉，氣溫回升，大家可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣，但中南部還是要留意較大的日夜溫差。

廖于霆指出，下周菲律賓東方海面數值模式持續有熱帶擾動發展訊號，不過會不會真的有一月颱，這部分還有變數，即使有，對台灣也沒有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

延伸閱讀

