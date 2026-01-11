強冷氣團暫時退場！粉專：享受冬日陽光本周最幸福
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，強冷氣團暫時退場，另一方面，由於環境水氣減少，降雨區域縮減，台灣各地大多為多雲到晴天氣，享受冬日陽光，本周最為幸福。
「林老師氣象站」指出，今日清晨仍受大陸冷氣團南下影響，台灣各地低溫依舊；平地以嘉義竹崎攝氏9.1度最低，雲林古坑攝氏9.2度次之；高山以台中和平的零下攝氏5.2度最低（統計至今晨0400時）。
隨著強冷氣團暫時退場，本周天氣將有明顯的轉變。「林老師氣象站」表示，明日（12日）白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，強冷空氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，且氣溫一天比一天高。除了金門、馬祖外，台灣各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度；不過，夜晚至清晨這段時間，因輻射冷卻緣故，氣溫仍較涼冷。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
