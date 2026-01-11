快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
15縣市低溫特報，恐出現10度以下低溫。聯合報系資料照片
中央氣象署上午6時35分針對全台15縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下低溫。

氣象署指出，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(11日)上午高雄以北、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

